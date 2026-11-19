دمشق-سانا

بحثت ورشة عمل سورية أوروبية، نظّمها الاتحاد الأوروبي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دمشق، آليات تحويل المعلومات الاستخبارية المالية إلى أدلة مقبولة أمام المحاكم، بمشاركة خبراء أوروبيين وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بسلسلة العدالة الجنائية.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن الورشة، التي عُقدت اليوم الأربعاء في مقرها بدمشق، تستمر يومين وتناقش تطوير التحقيقات المالية، وتعزيز التعاون الدولي، وتتبع الأصول الإجرامية واستردادها، بما يدعم تنفيذ متطلبات خطة العمل المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، ويسهم في مسار خروج سوريا من القائمة الرمادية.

وكان رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، ووزير ‏العدل مظهر الويس، بحثا في وقت سابق اليوم الأربعاء مع عدد من القضاة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏(‏UNDP‏)، دور السلطة القضائية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، والإجراءات اللازمة للاستعداد لعملية التقييم المتبادل المقبلة لسوريا.‏