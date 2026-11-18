دمشق-سانا
شارك مدير مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة محمد إسحاق، برفقة مهندسين من الوزارة، في أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمسؤولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي تنظمه المنظمة على مدى يومين، ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين معاهد ومراكز التدريب والبحوث البترولية في الدول الأعضاء، وتطوير مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي المرتبطة بالصناعة البترولية.
وأشارت الوزارة الى أن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات وشركات ومعاهد بحثية وتدريبية من ثماني دول أعضاء في المنظمة.
وبيّنت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق العربي وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في ميادين التدريب والتأهيل والبحث العلمي في الصناعة البترولية.
ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) منظمة عربية إقليمية حكومية متخصصة في شؤون النفط والطاقة، وتهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني وتبادل الخبرات في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، فضلاً عن إنشاء مشاريع وشركات عربية مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتحمي المصالح المشتركة لأعضائها في أسواق الطاقة العالمية.