دمشق-سانا

شارك مدير مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة محمد إسحاق، برفقة ‏مهندسين من الوزارة، في أعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمسؤولي معاهد ومراكز ‏التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ‌‏(أوابك)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي تنظمه ‏المنظمة على مدى يومين، ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين معاهد ومراكز ‏التدريب والبحوث البترولية في الدول الأعضاء، وتطوير مجالات التدريب والتأهيل ‏والبحث العلمي المرتبطة بالصناعة البترولية.‏

وأشارت الوزارة الى أن الاجتماع ضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات وشركات ومعاهد ‏بحثية وتدريبية من ثماني دول أعضاء في المنظمة.‏

وبيّنت الوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق العربي وتوسيع مجالات التعاون ‏وتبادل الخبرات في ميادين التدريب والتأهيل والبحث العلمي في الصناعة البترولية.‏

ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) منظمة عربية إقليمية حكومية ‏متخصصة في شؤون النفط والطاقة، وتهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول ‏الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني وتبادل الخبرات في مختلف مجالات ‏صناعة النفط والغاز، فضلاً عن إنشاء مشاريع وشركات عربية مشتركة تدعم التكامل ‏الاقتصادي وتحمي المصالح المشتركة لأعضائها في أسواق الطاقة العالمية.‏