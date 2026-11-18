القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بأشد العبارات استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا، ولا سيما في ريفَي محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد، وما يصاحبها من اعتداءات وانتهاكات متكررة بحق المدنيين.

وأكد البرلمان في بيان على موقعه الرسمي أن ممارسات الاحتلال تمثِّل “انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية، واعتداءً على وحدة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وحذَّر البرلمان من خطورة استمرار هذه التوغلات والاعتداءات وتكرارها، وما تعكسه من محاولات لفرض واقع احتلالي جديد بالقوة داخل الأراضي السورية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن سوريا واستقرارها، ويهدِّد بتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد البرلمان على أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لا يمكن أن ينشئ أي حقوق له أو يضفي أي شرعية على وجوده، وأن سيادة الدول ووحدة أراضيها تظل مبادئ ثابتة لا يجوز المساس بها أو الالتفاف عليها.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع توغلاته واعتداءاته، والانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات، أمس الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ‏أرياف محافظتَي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، الأمر الذي يعدّ ‏خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان ‏وسلامتهم.