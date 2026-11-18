بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، أن سوريا تشهد ‏تحسناً تدريجياً ونمواً اقتصادياً جيداً، بالتوازي مع بدء تحرك دولي لدعم الحكومة ‏السورية، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي مكثَّف لتحسين الأوضاع وتعزيز ‏الاستقرار.‏

جاء ذلك عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الأوروبي والمتوسط ‏للسلام والأمن في بروكسل، حيث أوضح، في كلمة خلال الجلسة الأولى للمنتدى ‏بعنوان «تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، أن استمرار ‏الاستقرار يمثل ضرورة لتمكين سوريا من التعافي الكامل، مشيراً إلى أن ‏عودة نحو ‏ثلاثة ملايين سوري إلى بلدهم خلال العامين الماضيين تشكل مؤشراً ‏إيجابياً في هذا ‏السياق.‏ ‏

وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا اليوم أصبحت شريكاً أساسياً في مجالات الهجرة ‏والأمن ومكافحة المخدرات والممارسات غير القانونية، فضلاً عن دورها في تعزيز ‏الاستقرار، مؤكداً العمل على الوصول إلى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح ‏لها أن تكون شريكاً موثوقاً ووجهة للفرص الاستثمارية والاقتصادية بين دول الاتحاد ‏ومنطقة الشرق الأوسط.‏

وشدد على أن ما تطرحه سوريا في حواراتها مع أصدقائها في بروكسل لا يتمثَّل في ‏مطالب ‏محددة بقدر ما يتمثل في ضرورة بناء الثقة بين الجانبين، والبدء بحوار جاد ‏بين ‏سوريا والاتحاد الأوروبي، ما يمهِّد للوصول إلى الأهداف ‏المشتركة.‏

ولفت الشيباني إلى أن التفاعل في بروكسل مع سوريا منذ الثامن من كانون الأول ‌‏2024 يسير بصورة إيجابية، ولاسيما بعد رفع العقوبات عنها، داعياً إلى الابتعاد ‏عن الأساليب التقليدية والبيروقراطية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة ‏الحالية، في ظل العمل على إعادة بناء المؤسسات وتطوير قدراتها، وإعادة إعمار ‏البنية التحتية التي دمَّرتها الحرب.‏

وأوضح أن ما تحتاج إليه سوريا في الوقت الراهن لا يتمثل بالضرورة في ميزانيات ‏محدَّدة أو مساعدات مالية مباشرة، وإنما في توفير بيئة إيجابية تجاهها، وإفساح ‏المجال أمامها، وإلغاء القيود والقوانين التي ‏تعرقل انفتاحها ودخولها في مسارات ‏التعاون الاقتصادي ‏والاستثماري. ‏

وأكد أن الحكومة السورية تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماتها ومواجهة استحقاقات ‏المرحلة، إلا أن هذه الجهود لا تكفي وحدها، ما يجعل الدعم الدولي الواسع ضرورة ‏للمضي في مسار التعافي، معرباً عن أمله في إنجاز اتفاقية الشراكة مع الاتحاد ‏الأوروبي في أسرع وقت، واستكمال تفاصيلها بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة.‏

وختم الشيباني بالتأكيد على أن الشعب السوري يمتلك إرادة كبيرة وقدرة على النهوض ‏وإعادة بناء بلده، وقد أثبت صموده رغم الظروف الصعبة التي مر بها، معتبراً أن ‏المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة الأمل والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة ‏لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.‏

وكان الوزير الشيباني ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا ‏أمس الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏(‏SPCF‏)، بحضور كبار ‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏