بروكسل-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، أن سوريا تشهد تحسناً تدريجياً ونمواً اقتصادياً جيداً، بالتوازي مع بدء تحرك دولي لدعم الحكومة السورية، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي مكثَّف لتحسين الأوضاع وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاتحاد الأوروبي والمتوسط للسلام والأمن في بروكسل، حيث أوضح، في كلمة خلال الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط»، أن استمرار الاستقرار يمثل ضرورة لتمكين سوريا من التعافي الكامل، مشيراً إلى أن عودة نحو ثلاثة ملايين سوري إلى بلدهم خلال العامين الماضيين تشكل مؤشراً إيجابياً في هذا السياق.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا اليوم أصبحت شريكاً أساسياً في مجالات الهجرة والأمن ومكافحة المخدرات والممارسات غير القانونية، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار، مؤكداً العمل على الوصول إلى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح لها أن تكون شريكاً موثوقاً ووجهة للفرص الاستثمارية والاقتصادية بين دول الاتحاد ومنطقة الشرق الأوسط.
وشدد على أن ما تطرحه سوريا في حواراتها مع أصدقائها في بروكسل لا يتمثَّل في مطالب محددة بقدر ما يتمثل في ضرورة بناء الثقة بين الجانبين، والبدء بحوار جاد بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ما يمهِّد للوصول إلى الأهداف المشتركة.
ولفت الشيباني إلى أن التفاعل في بروكسل مع سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 يسير بصورة إيجابية، ولاسيما بعد رفع العقوبات عنها، داعياً إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية والبيروقراطية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة الحالية، في ظل العمل على إعادة بناء المؤسسات وتطوير قدراتها، وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمَّرتها الحرب.
وأوضح أن ما تحتاج إليه سوريا في الوقت الراهن لا يتمثل بالضرورة في ميزانيات محدَّدة أو مساعدات مالية مباشرة، وإنما في توفير بيئة إيجابية تجاهها، وإفساح المجال أمامها، وإلغاء القيود والقوانين التي تعرقل انفتاحها ودخولها في مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأكد أن الحكومة السورية تبذل جهوداً كبيرة للوفاء بالتزاماتها ومواجهة استحقاقات المرحلة، إلا أن هذه الجهود لا تكفي وحدها، ما يجعل الدعم الدولي الواسع ضرورة للمضي في مسار التعافي، معرباً عن أمله في إنجاز اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، واستكمال تفاصيلها بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة.
وختم الشيباني بالتأكيد على أن الشعب السوري يمتلك إرادة كبيرة وقدرة على النهوض وإعادة بناء بلده، وقد أثبت صموده رغم الظروف الصعبة التي مر بها، معتبراً أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة الأمل والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.
وكان الوزير الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا أمس الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.