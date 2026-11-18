أنطاليا/تركيا-سانا
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، يوسف شرف، أن سوريا تعمل على إدماج حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي ضمن مسار إعادة الإعمار والتعافي، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم الأولويات الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار شرف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء على هامش المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى أن سوريا التي كانت على امتداد تاريخها أرضاً للرسالات وملتقى للشعوب والحضارات، تعرضت بيئتها لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، طالت مصادر المياه وشبكات الري والصرف الصحي ومحطات المعالجة، فضلاً عن تفاقم تلوث المياه والهواء والتربة، وتراجع الغطاء النباتي، وتراكم النفايات والأنقاض في المدن والقرى، لافتاً إلى أن حجم الركام يقدر بنحو 50 مليون متر مكعب.
ولفت شرف إلى أن الحرائق في تموز عام 2025 ألحقت أضراراً بأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الحراجية والزراعية في سوريا، بالتزامن مع تعرض البلاد خلال العام نفسه لإحدى أشد موجات الجفاف منذ عقود، الأمر الذي فاقم معاناة السوريين، ولا سيما النازحين والمهجرين، في ظل الظواهر المناخية المتطرفة الأخرى.
تحديث التشريعات البيئية وتعزيز منظومة الرصد
أوضح شرف أن مساعدة السوريين على العودة والاستقرار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعافي البيئة، من خلال تأمين المياه وإزالة الركام واستعادة الخدمات وتأهيل الأراضي، بما يهيئ الظروف اللازمة لعودة كريمة وآمنة واستعادة سبل العيش.
وأكد شرف أن سوريا بدأت مسار التعافي بإرادة وسواعد أبنائها، وتعمل على إدماج حماية البيئة والتكيف المناخي في جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا التوجه، تشمل تحديث التشريعات البيئية، وتعزيز منظومة الرصد البيئي، وإدماج البعد البيئي في عمل الإدارات المحلية، إلى جانب تعزيز الحضور السوري في المحافل البيئية والمناخية الدولية.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد الخطة الوطنية للتكيف، والمساهمات المحددة وطنياً لسوريا، والتقارير الوطنية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد.
التزام سوريا بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
على الصعيد الدولي، جدد شرف التزام سوريا بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أهمية الالتزام بمبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والقدرات المختلفة، بما يراعي الظروف الوطنية لكل دولة.
ودعا شرف إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التمويلية، وتوسيع نطاق التمويل القائم على المنح وتيسير الوصول إليه، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يمكن الدول النامية من تنفيذ أولوياتها المناخية.
تحويل مخرجات الحوار الدولي إلى خطوات عملية
كما شدد شرف على ضرورة توفير التمويل والموارد اللازمة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتبسيط إجراءات الوصول إلى موارده، مؤكداً أهمية احترام الأولويات التنموية للدول وحقها في تحقيق أمن الطاقة، وتجنب تحميل الدول النامية أعباء إضافية أو اتخاذ تدابير أحادية من شأنها تقييد التجارة الدولية.
واختتم شرف كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل مخرجات الحوار الدولي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمعات، وتسهم في حماية المناخ وصون الأرض، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” بدأ في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ 20 منه، ويشارك فيه قادة ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الدول والمنظمات الدولية، إلى جانب خبراء وعلماء ومؤسسات بيئية واقتصادية.