أنطاليا/تركيا-سانا

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، يوسف شرف، ‏أن سوريا تعمل على إدماج حماية البيئة والتكيف مع ‏التغير المناخي ضمن مسار إعادة الإعمار والتعافي، ‏مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدعم ‏الأولويات الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة‎.‎

وأشار شرف في كلمة ألقاها‏ اليوم الأربعاء على هامش ‏المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا ‏التركية، إلى أن سوريا التي كانت على امتداد تاريخها ‏أرضاً للرسالات وملتقى للشعوب والحضارات، تعرضت ‏بيئتها لأضرار جسيمة خلال السنوات الماضية، طالت ‏مصادر المياه وشبكات الري والصرف الصحي ‏ومحطات المعالجة، فضلاً عن تفاقم تلوث المياه والهواء ‏والتربة، وتراجع الغطاء النباتي، وتراكم النفايات ‏والأنقاض في المدن والقرى، لافتاً إلى أن حجم الركام ‏يقدر بنحو 50 مليون متر مكعب‎.‎

ولفت شرف إلى أن الحرائق في تموز عام 2025 ألحقت ‏أضراراً بأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي ‏الحراجية والزراعية في سوريا، بالتزامن مع تعرض ‏البلاد خلال العام نفسه لإحدى أشد موجات الجفاف منذ ‏عقود، الأمر الذي فاقم معاناة السوريين، ولا سيما ‏النازحين والمهجرين، في ظل الظواهر المناخية ‏المتطرفة الأخرى‎.‎

تحديث التشريعات البيئية وتعزيز منظومة الرصد

أوضح شرف أن مساعدة السوريين على العودة ‏والاستقرار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعافي البيئة، من خلال ‏تأمين المياه وإزالة الركام واستعادة الخدمات وتأهيل ‏الأراضي، بما يهيئ الظروف اللازمة لعودة كريمة وآمنة ‏واستعادة سبل العيش‎.‎

وأكد شرف أن سوريا بدأت مسار التعافي بإرادة وسواعد ‏أبنائها، وتعمل على إدماج حماية البيئة والتكيف المناخي ‏في جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى اتخاذ خطوات عملية ‏لترجمة هذا التوجه، تشمل تحديث التشريعات البيئية، ‏وتعزيز منظومة الرصد البيئي، وإدماج البعد البيئي في ‏عمل الإدارات المحلية، إلى جانب تعزيز الحضور ‏السوري في المحافل البيئية والمناخية الدولية‎.‎

وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد الخطة الوطنية ‏للتكيف، والمساهمات المحددة وطنياً لسوريا، والتقارير ‏الوطنية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المترتبة على ‏الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد‎.‎

التزام سوريا بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

على الصعيد الدولي، جدد شرف التزام سوريا بمبادئ ‏اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق ‏باريس، مؤكداً أهمية الالتزام بمبدأ الإنصاف ‏والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والقدرات ‏المختلفة، بما يراعي الظروف الوطنية لكل دولة‎.‎

ودعا شرف إلى تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة للوفاء ‏بالتزاماتها التمويلية، وتوسيع نطاق التمويل القائم على ‏المنح وتيسير الوصول إليه، فضلاً عن نقل التكنولوجيا ‏وبناء القدرات، بما يمكن الدول النامية من تنفيذ أولوياتها ‏المناخية‎.‎

تحويل مخرجات الحوار الدولي إلى خطوات عملية

كما شدد شرف على ضرورة توفير التمويل والموارد ‏اللازمة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتبسيط ‏إجراءات الوصول إلى موارده، مؤكداً أهمية احترام ‏الأولويات التنموية للدول وحقها في تحقيق أمن الطاقة، ‏وتجنب تحميل الدول النامية أعباء إضافية أو اتخاذ تدابير ‏أحادية من شأنها تقييد التجارة الدولية‎.‎

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واختتم شرف كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل مخرجات ‏الحوار الدولي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة تنعكس ‏إيجاباً على المجتمعات، وتسهم في حماية المناخ وصون ‏الأرض، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال ‏القادمة‎.‎

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” بدأ ‏في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ 20 ‏منه، ويشارك فيه قادة ومسؤولون حكوميون وممثلون ‏عن الدول والمنظمات الدولية، إلى جانب خبراء وعلماء ‏ومؤسسات بيئية واقتصادية‎.‎