القاهرة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، واستمرار الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين السوريين، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الجامعة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة الرامية إلى تدمير القرى وتهجير سكانها وفرض واقع جديد على الأرض أمر مرفوض بالكامل.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة جنوبي سوريا بشكل فوري، وحمل القوة القائمة بالاحتلال على الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات، أمس الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، الأمر الذي يعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان وسلامتهم.