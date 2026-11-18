القاهرة-سانا‏

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، التوغلات الإسرائيلية في ‏محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، واستمرار الانتهاكات والممارسات التي ‏ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين السوريين، في خرق فاضح للقانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية.‏

وأكدت الجامعة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن استمرار السياسة الإسرائيلية ‏الممنهجة الرامية إلى تدمير القرى وتهجير سكانها وفرض واقع جديد على الأرض ‏أمر مرفوض بالكامل.‏

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح لوقف الاعتداءات والانتهاكات ‏الإسرائيلية الممنهجة جنوبي سوريا بشكل فوري، وحمل القوة القائمة بالاحتلال على ‏الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.‏

وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات، أمس الثلاثاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ‏أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق ‏المدنيين، الأمر الذي يعدّ ‏خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن السكان ‏وسلامتهم.‏