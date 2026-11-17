الرياض-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى السعودية محسن مهباش، اليوم الثلاثاء، مع أمير ‏المنطقة الشرقية في السعودية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏

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وذكرت السفارة السورية في الرياض في منشور على منصة “إكس”، أن اللقاء جرى خلال ‏زيارة القائم بأعمال السفارة السورية إلى مقر إمارة المنطقة الشرقية، حيث جرى بحث عدد ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.‏

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وأكد الجانبان عمق الروابط الأخوية التي تجمع سوريا والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز ‏التواصل والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.‏

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وكان القائم بأعمال السفارة السورية لدى السعودية، التقى اليوم الثلاثاء، أبناء الجالية السورية في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.‏