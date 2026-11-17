الرياض-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى السعودية محسن مهباش، اليوم الثلاثاء، مع أمير المنطقة الشرقية في السعودية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكرت السفارة السورية في الرياض في منشور على منصة “إكس”، أن اللقاء جرى خلال زيارة القائم بأعمال السفارة السورية إلى مقر إمارة المنطقة الشرقية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان عمق الروابط الأخوية التي تجمع سوريا والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية لدى السعودية، التقى اليوم الثلاثاء، أبناء الجالية السورية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.