دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن شركة “فلاي أربيل” ستبدأ تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين مدينتي دمشق وأربيل، بدءاً من الثاني من كانون الأول المقبل.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط ‏الجوي بين سوريا وإقليم كردستان العراق، وتوفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، ما يسهم في توسيع ‏شبكة الوجهات الجوية من المطارات السورية وإليها. ‏

يُذكر أن شركة “فلاي أربيل” تأسست عام 2015، وتتخذ من مدينة أربيل مقراً لها، وتسيّر رحلات جوية إلى أكثر من 20 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا، وحصلت في تشرين الأول الماضي على شهادة مشغّل جوي من سلطة الطيران المدني العراقي.