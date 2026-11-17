الرياض-سانا

التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية، محسن مهباش، أبناء الجالية السورية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الجالية، ولا سيما الجوانب القنصلية والخدمية، حيث استمع مهباش إلى مداخلات الحضور ومطالبهم، مؤكداً الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

من جانبهم، أعرب أبناء الجالية عن تقديرهم لهذا اللقاء، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع السفارة، بما يخدم أبناء الجالية السورية في المملكة.

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، محسن مهباش، التقى في الـ 2 من الشهر الجاري وفداً يمثل أبناء الجالية السورية المقيمين في منطقة القصيم، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها السفارة لتفقد أحوال المواطنين ومتابعة قضاياهم المعيشية والخدمية.