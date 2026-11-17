أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، مع وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي يشار غولر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت الخارجية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا آخر التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان ‏بحثا في أنقرة في الثامن من تشرين الأول الماضي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ‏وتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك في سياق مساعي توسيع التعاون ‏السوري التركي.‏