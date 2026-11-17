أنقرة-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان حرص سوريا وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في أنقرة اليوم الثلاثاء، عقب مباحثات تناولت تطوير الشراكة السورية التركية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الشيباني أن المباحثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، مؤكداً أن الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأشار إلى إنجاز تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع طاقته إلى 500 ميغاواط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا وأزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي نصيبين قريباً.
وقال الشيباني: على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، استناداً إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.
مشاريع الربط
ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً حيوياً بين أوروبا والخليج، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.
وبيّن وزير الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه بنية تحتية أساسية لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة استراتيجية لربط شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، قال الشيباني: إن الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين، معرباً عن تطلع سوريا إلى مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق.
تعزيز التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين
وأكد الشيباني أن البلدين يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 مليارات دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 بالمئة، بما يقربهما من الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة للاجئين السوريين.
مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية
وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء الاعتداءات التي طالتها منذ شباط الماضي، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني السوري.
وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، ولا سيما مضيقي هرمز وباب المندب.
ولفت الشيباني إلى أن سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى وجسراً للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا.
الاعتداءات الإسرائيلية مرفوضة
وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تركيا شريك لا غنى عنه في إرساء هذا البنيان.
افتتاح السفارة السورية في أنقرة قريباً
كما أعلن الشيباني اقتراب موعد افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر القادم.
تعزيز العلاقات والتنسيق السياسي والأمني
بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إن العلاقات بين البلدين تتعمق وتتعزز، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع في القطاعين الصحي والتربوي في سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.
وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف هجماتها على الأراضي السورية والتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.