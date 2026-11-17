أنقرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان حرص ‏سوريا وتركيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات، وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار في المنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في أنقرة اليوم الثلاثاء، عقب ‏مباحثات تناولت تطوير الشراكة السورية التركية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام ‏المشترك.‏



وأوضح الشيباني أن المباحثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، مؤكداً أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءات عملية على أرض الواقع.‏

وأشار إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وأزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي ‏نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.‏

مشاريع الربط ‏

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وبيّن وزير الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي.‏

وفيما يتعلق بالأمن المائي، قال الشيباني: إن الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق.‏

تعزيز التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليارات دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 بالمئة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار.‏

وأشار إلى العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين.‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط الماضي، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، ولا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا.‏

الاعتداءات الإسرائيلية مرفوضة

وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

افتتاح السفارة السورية في أنقرة قريباً

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر القادم.‏

تعزيز العلاقات والتنسيق السياسي والأمني

بدوره قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إن العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.‏