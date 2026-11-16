علبي: سوريا تمثل اختباراً جديداً للمجتمع الدولي وفرصة لترجمة الدعم إلى شراكة

نيويورك -سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا تمثل اليوم اختباراً للمجتمع الدولي بما تحمله من فرص واعدة، مشيراً إلى أن السؤال المطروح يتمثل في كيفية تحويل الدعم السياسي الذي يُعبّر عنه في مجلس الأمن إلى شراكة تحمي ما ينجزه السوريون والسوريات.



وشدد علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، اليوم الإثنين، على أن حشد الجهود الدولية وزيادة الدعم لجهود إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة ضحاياها، يشكل شرطاً أساسياً لحماية المدنيين وتعزيز التعافي وضمان عودة آمنة ومستدامة.



وقال علبي: «لم أكن أتصور، أن أرى مجدداً بعد عام 2011 المظاهرات الكبيرة تملأ المدن السورية، إلا أن هذا ما حصل يوم الجمعة الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، والسبب في ذلك إمعان إسرائيل في سياساتها العدوانية، من قصف وقتل وتغييب قسري وتدمير للممتلكات وتجريف للأراضي. ولم يكن آخر هذه السياسات العدوانية قتل شاب سوري من ذوي الإعاقة، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات عقب تشييعه، من شمال سوريا إلى جنوبها».



وأضاف: «لقد سئم السوريون والعالم أيضاً اعتداءات إسرائيل وذرائعها الواهية ومحاولات تبريرها، وسئموا إصرار الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بسبب ألاعيب ومطامع سياسية لبعض قيادتها».

ولفت علبي إلى أن الوقت حان لإنهاء هذه الأوهام والعودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وقال: “آن للمنطقة أن تتنفس الصعداء، وأن تحيا شعوبها في أمان وازدهار، وحان الوقت لإنهاء الأوهام الإسرائيلية والعودة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية”.

سوريا الجديدة تفتح صفحات جديدة وتعمق علاقات قائمة

أشار علبي إلى أن الشهر المنصرم شهد تعزيز دور سوريا الجديد بوصفها مركزاً للتنمية والاستقرار في المنطقة، وقال: «سوريا الجديدة تفتح صفحات جديدة، وتعمق علاقات قائمة، وتتعامل مع تحديات دولية، حيث استقبلت دمشق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ليخط البلدان معاً صفحة جديدة في العلاقات بينهما، وكذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له، لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها. كما شارك الرئيس أحمد الشرع والسيدة عقيلته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أنطاليا، في تأكيد جديد على عودة سوريا إلى موقعها بين دول العالم التي تعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية».

وأوضح علبي أن سوريا تحولت، خلال أقل من عامين، من مركز لزعزعة الاستقرار وتهديد دول المنطقة إلى جسر يربط بين دول المنطقة وشعوبها، حيث تعمل معاً لضمان أمنها ورخائها، ومعالجة ما يطرأ من تحديات بالحوار المسؤول والتنسيق واحترام السيادة.



وبيّن علبي أن عودة سوريا إلى العالم لا تقتصر على الحضور السياسي، بل تعود لتستعيد حكايتها القديمة كجسر بين الشرق والغرب؛ لافتاً إلى أن الخطوط الجوية السورية وبعد إعادة افتتاح العديد من المطارات وتجديد أسطولها، باتت تصل برحلاتها المباشرة من دمشق إلى ميونيخ، بعد أمستردام وفيينا وكوبنهاغن وبرلين وموسكو.

وأشار إلى أن سوريا تستعيد أيضاً صلتها بشبكات المدفوعات الإلكترونية الدولية، في خطوة مهمة على طريق ربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي وإعادة دمج النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية.

المرأة السورية باتت شريكاً في صياغة المستقبل‏

وقال علبي: «شهد هذا الشهر أيضاً مشاركة أول وفد رسمي نسائي في أسبوع المرأة والسلم والأمن، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتؤكد السيدات القادمات من مجلس الشعب والهيئات الوطنية ووزارة الخارجية، من هذا المنبر، أن المرأة السورية أقوى من الجراح التي ألمت بها، وأقوى من التهجير والتدمير والاعتقال والقتل الذي استهدفها».

وأكد علبي أن المرأة السورية باتت اليوم شريكاً في صياغة مستقبل بلادها، وتشارك في مختلف الجهود الوطنية، كإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325، وفي مجلس الشعب الذي يواصل جهوده لإصلاح البنية التشريعية وتفكيك المنظومة القانونية التي كانت تقيد المشاركة العامة أو تحصّن الأعمال أو القرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، كما فعل المجلس خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف: « في أقل من عامين باتت لدينا اليوم في سوريا حكومة متنوعة قائمة على الكفاءات، ومجلس شعب تمثيلي يضطلع بمهامه التشريعية الكبرى، ومحكمة دستورية عليا تشرف على دستورية القوانين، وإعلام حر يستضيف مختلف الآراء حتى على القنوات الحكومية، وتقدم 36 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، ومجتمع حي ونابض يمارس حقوقه في المشاركة العامة، ومجتمع مدني يعمل من داخل سوريا».

وتابع علبي: «بات لدينا دفعات كفؤة جديدة ترفد مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية والدبلوماسية، وقبل كل ذلك قضاء مستقل ونزيه يحاسب المتهمين أياً كان انتماؤهم أو موقعهم الوظيفي، والأحكام القضائية المتعلقة بأحداث الساحل المؤسفة التي صدرت خلال هذا الشهر خير دليل على ذلك”.

الحكومة السورية تواصل العمل لحماية مواطنيها والمنطقة

أكد علبي أن الحكومة السورية تواصل، بالتوازي مع هذه الجهود، العمل على حماية مواطنيها والمنطقة والعالم، موضحاً أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة يواصلان ملاحقة خلايا تنظيم داعش وإحباط المخططات التخريبية والإرهابية، ومن بينها إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص.

وأشار علبي إلى أن الحرب انتهت في سوريا، إلا أن تبعاتها ما زالت مستمرة حيث وقعت حوادث عديدة بسبب الألغام منذ الثاني من تشرين الأول الماضي، وأصيب عدد كبير من الأشخاص ولذلك فإن حشد الجهود الدولية وزيادة الدعم لجهود إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة ضحاياها شرط أساسي لحماية المدنيين وتعزيز التعافي وضمان عودة آمنة ومستدامة.



واختتم علبي كلمته بالقول: “لطالما قيل: إن سوريا مثلت طوال أربعة عشر عاماً اختباراً للمجتمع الدولي بما واجهته من تحديات معقدة، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً، إن سوريا اليوم تمثل اختباراً آخر بما تحمله من فرص واعدة، والسؤال المطروح هو: كيف سيتحول الدعم السياسي الذي نسمعه كثيراً إلى شراكة تحمي ما ينجزه السوريون والسوريات؟”.