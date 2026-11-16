مسؤولون أوروبيون يؤكدون دعم استقرار سوريا وتوسيع التعاون معها

بروكسل-سانا‏

أعرب مسؤولون أوروبيون اليوم الإثنين عن دعمهم جهود سوريا الرامية إلى تعزيز الأمن ‏والاستقرار، مؤكدين أهمية تطوير العلاقات معها وتوسيع مجالات التعاون.‏

وأكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة ‏لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن بلاده ‏تقف إلى جانب سوريا، وتدعم جهودها في التحديث والإصلاح، مشدداً على ضرورة أن ‏تنطلق هذه الجهود من الأولويات الوطنية السورية، وأن تتم بقيادة سورية بعيداً عن أي ‏تدخل خارجي.‏

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا كريس فيرن، قبيل اجتماع ‏وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن بلاده تؤمن بأن سوريا تسير في الاتجاه ‏الصحيح، وإن المرحلة الحالية تتطلب توفير ضمانات للأمن والاستقرار، داعياً الاتحاد ‏الأوروبي إلى مواصلة دعم هذا المسار والتعامل مع الحكومة والشعب السوري كشريكين ‏حقيقيين.‏

وأشار فيرن إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع سوريا على المستويات الثقافية والاجتماعية ‏والتجارية، محذراً من أن فرض الكثير من الشروط المسبقة قد يعرقل التعاون.‏

بدورها أكدت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب ضرورة دعم ‏الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 15 مليون ‏شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الاتحاد الأوروبي خصص 210 ملايين يورو ‏لهذه المساعدات خلال العام الجاري.‏

ويناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه في بروكسل اليوم، ‏تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الملفات الدولية الأخرى.‏