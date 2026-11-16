مسؤولون أوروبيون يؤكدون دعم استقرار سوريا وتوسيع التعاون معها

بروكسل-سانا
أعرب مسؤولون أوروبيون اليوم الإثنين عن دعمهم جهود سوريا الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية تطوير العلاقات معها وتوسيع مجالات التعاون.
وأكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن بلاده تقف إلى جانب سوريا، وتدعم جهودها في التحديث والإصلاح، مشدداً على ضرورة أن تنطلق هذه الجهود من الأولويات الوطنية السورية، وأن تتم بقيادة سورية بعيداً عن أي تدخل خارجي.
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا كريس فيرن، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن بلاده تؤمن بأن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وإن المرحلة الحالية تتطلب توفير ضمانات للأمن والاستقرار، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم هذا المسار والتعامل مع الحكومة والشعب السوري كشريكين حقيقيين.
وأشار فيرن إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع سوريا على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية، محذراً من أن فرض الكثير من الشروط المسبقة قد يعرقل التعاون.
بدورها أكدت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب ضرورة دعم الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الاتحاد الأوروبي خصص 210 ملايين يورو لهذه المساعدات خلال العام الجاري.
ويناقش مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه في بروكسل اليوم، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الملفات الدولية الأخرى.