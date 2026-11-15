سوريا تشارك في مؤتمر النقل الجوي واجتماعات “الإيكاو” بمونتريال

مونتريال-سانا
تشارك سوريا في مؤتمر النقل الجوي والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، اللذين تنطلق أعمالهما غداً الإثنين في مدينة مونتريال الكندية، وتستمران حتى الـ20 من تشرين الثاني الجاري.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري لـ سانا اليوم الأحد: إن المؤتمر يناقش التوجهات الاستراتيجية والسياسات الناظمة لقطاع النقل الجوي الدولي، فيما تتضمن أعمال الدورة الاستثنائية انتخاب أربعة أعضاء إضافيين في مجلس “الإيكاو”، ليرتفع عدد أعضائه من 36 إلى 40 عضواً.
توسيع التعاون الدولي
أوضح الحصري أن المشاركة السورية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز حضور سوريا في المحافل الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول والمنظمات المعنية، وتنسيق المواقف مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما ضمن الإطارين العربي والأفريقي، بما يعزز مشاركة سوريا في صناعة القرار الدولي المتعلق بالطيران المدني.
ويترأس الوفد السوري رئيس الهيئة عمر الحصري، ويضم معاون رئيس الهيئة سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي رأفت كنو.
ويُعد مؤتمر النقل الجوي من أبرز المحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني، إذ يشكّل منصة لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية المنظمة للنقل الجوي الدولي، وبحث سبل تطوير صناعة الطيران المدني وتعزيز كفاءتها واستدامتها على المستوى العالمي.
وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أعلنت في الـ26 من تشرين الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.