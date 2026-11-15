سوريا تشارك في مؤتمر النقل الجوي واجتماعات “الإيكاو” بمونتريال

مونتريال-سانا‏

تشارك سوريا في مؤتمر النقل الجوي والدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين ‏للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، اللذين تنطلق ‏أعمالهما غداً الإثنين في مدينة مونتريال الكندية، وتستمران حتى الـ20 من ‏تشرين الثاني الجاري.‏

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري لـ ‏سانا اليوم الأحد: إن المؤتمر يناقش التوجهات الاستراتيجية والسياسات ‏الناظمة لقطاع النقل الجوي الدولي، فيما تتضمن أعمال الدورة الاستثنائية ‏انتخاب أربعة أعضاء إضافيين في مجلس “الإيكاو”، ليرتفع عدد أعضائه ‏من 36 إلى 40 عضواً. ‏

توسيع التعاون الدولي

أوضح الحصري أن المشاركة السورية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة ‏لتعزيز حضور سوريا في المحافل الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع ‏الدول والمنظمات المعنية، وتنسيق المواقف مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا ‏سيما ضمن الإطارين العربي والأفريقي، بما يعزز مشاركة سوريا في ‏صناعة القرار الدولي المتعلق بالطيران المدني.‏

ويترأس الوفد السوري رئيس الهيئة عمر الحصري، ويضم معاون رئيس ‏الهيئة سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي رأفت كنو. ‏

ويُعد مؤتمر النقل الجوي من أبرز المحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران ‏المدني، إذ يشكّل منصة لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية المنظمة ‏للنقل الجوي الدولي، وبحث سبل تطوير صناعة الطيران المدني وتعزيز ‏كفاءتها واستدامتها على المستوى العالمي. ‏

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أعلنت في الـ26 من تشرين ‏الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة ‏الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول ‏الأعضاء بذلك، في خطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران ‏الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.‏