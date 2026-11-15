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قاديش يبحث مع مسؤول أممي التعاون وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين

photo 2026 11 15 17 44 05 قاديش يبحث مع مسؤول أممي التعاون وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين
من لقاء قتيبة قاديش مع أنطون ليس غارسيا مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-دمشق-15-11-2026-سانا

دمشق-سانا
 
بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطون ليس غارسيا، مسار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمفوضية وسبل تطويره.

photo 2026 11 15 17 44 12 قاديش يبحث مع مسؤول أممي التعاون وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، ملف اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة، مع التأكيد على أهمية دعم التنمية الاقتصادية في سوريا والخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، لتعزيز مسار العودة وضمان استدامتها.


كما أكد الاجتماع دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين ومناصرتها في دول اللجوء، وصون حقهم في العودة الطوعية والآمنة والمستدامة إلى وطنهم، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

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