قاديش يبحث مع مسؤول أممي التعاون وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين

دمشق-سانا



بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطون ليس غارسيا، مسار التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمفوضية وسبل تطويره.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، ملف اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة، مع التأكيد على أهمية دعم التنمية الاقتصادية في سوريا والخدمات الأساسية وفرص كسب العيش، لتعزيز مسار العودة وضمان استدامتها.



كما أكد الاجتماع دور المفوضية في حماية حقوق اللاجئين ومناصرتها في دول اللجوء، وصون حقهم في العودة الطوعية والآمنة والمستدامة إلى وطنهم، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.