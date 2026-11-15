لقاءات سورية أممية لتعزيز التعاون البيئي والمناخي على هامش مؤتمر COP31

دمشق-سانا



عقد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة الدكتور يوسف شرف، سلسلة اجتماعات مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ31، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.



وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن شرف بحث خلال اجتماعه مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أناكلوديا روزباخ، فرص تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، وربط التخطيط العمراني بقضايا التغير المناخي، إلى جانب تعزيز قدرة المدن والمستوطنات البشرية على التكيف مع التحديات المناخية وتطوير حلول مستدامة.



كما بحث خلال اجتماع آخر مع المستشارة الأولى في قسم الحوكمة البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة إليزابيث سيلورد، ورئيسة فرع التكيف والقدرة على الصمود في البرنامج ميري عطا الله، فرص تعزيز التعاون في مجالات التكيف مع التغير المناخي والحوكمة البيئية.



وفي اجتماع ثالث، التقى شرف مستشارة البنية التحتية الإقليمية في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع منى البنا، حيث جرى بحث فرص التعاون في مجال البنية التحتية، واستكشاف مجالات الدعم الممكنة للمشاريع ذات الأولوية في سوريا.



ويعدّ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني 2026، من أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز الالتزامات الدولية للحد من الانبعاثات، وتطوير آليات التكيف والتمويل المناخي، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية.