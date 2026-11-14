الخارجية: مشاورات وطنية بدمشق تحضيراً لاستعراض سوريا ‏أمام فريق ‏(‏UPR‏) لعام 2027‏ ‏‎ ‎‏

دمشق-سانا

عقدت في دمشق اليوم السبت، جلسة مشاورات وطنية نظمتها إدارة ‏المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، ‏بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم ‏المتحدة في دمشق، وعدد من منظمات المجتمع المدني، حول ‏التحضير لاستعراض سوريا أمام الفريق العامل المعني ‏بالاستعراض الدوري الشامل‎ (UPR) ‎وذلك بحضور ممثلين عن ‏الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الشعب، وعدد من ‏الوزارات والهيئات المستقلة والنقابات المعنية‎.‎

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وناقشت الجلسة التي أقيمت في فندق داماروز بدمشق، التقرير ‏الوطني وتوصيات الاستعراض السابق، وتقارير المجتمع المدني ‏والقضايا ذات الأولوية، والتحضيرات اللازمة للاستعراض الدوري ‏الشامل لعام 2027.‎

فرصة لعرض نتائج عمل الحكومة

قال رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في إدارة ‏المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر ‏الفرحان في كلمة له خلال الجلسة: إن الحكومة السورية تنظر إلى ‏الاستعراض الدوري الشامل الحالي على أنه فرصة لعرض نتائج ‏عملها، وتُذكر بأن فترة السنوات الأربع المشمولة بالتقرير تنقسم ‏إلى مرحلتين، مضت الأولى والبلاد تحت سيطرة النظام البائد، ‏مخلفةً مجتمعاً منهكاً وبنى تحتية مدمّرة، تتعامل الدولة الحديثة ‏بمسؤولية على معالجتها، بالتوازي مع استراتيجياتها وخططها، ‏لضمان مستقبل أفضل للسوريين كافة‎.‎

وأضاف الفرحان: إنه بدءاً من 8 كانون الأول 2024، اعتمدت ‏الدولة السورية سياسات القطيعة مع الإرث الثقيل لانتهاكات ‏الماضي، من خلال اتخاذ جملة من التدابير التشريعية والتنفيذية ‏والوقائية والتوعوية والرقابية، بغية المضيّ في مسارات بناء ‏الاستقرار والسلام المستدام من ناحية، وجبر ضرر الضحايا، ومنع ‏الإفلات من العقاب، وضمان عدم التكرار من ناحية أخرى‎.‎

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وأشار الفرحان إلى أنه رغم المضي قدماً في التقدم المحرز، لا ‏تزال مؤسسات الدولة السورية تواجه تحديات جمّة، وهي في طور ‏تعزيز إعادة بنائها وإصلاحها‎.‎

الاستجابة لحالات الانتهاكات بالتحقيق والمحاسبة

لفت الفرحان إلى أنه مع الحدّ من الانتهاكات الممنهجة واسعة ‏النطاق في سوريا، تدأب الحكومة السورية في الاستجابة لحالات ‏الانتهاكات بالتحقيق والمحاسبة، مبيناً أن سوريا تتعاون بشكل غير ‏مسبوق مع المنظمات الدولية في مجالات الرصد والتوعية وبناء ‏القدرات‎.‎

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وأوضح الفرحان أنه مع استعادة سوريا مكانتها الدولية والإقليمية، ‏باتت إسهاماتها الفاعلة في حماية الأمن والسلم الدوليين ملحوظة،‏ من خلال منع التهديدات الناجمة عن التهجير القسري، والمخدرات، ‏والميليشيات المسلحة، والمجموعات الإرهابية، والجريمة المنظمة ‏العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ‏وهي تهديدات عانت منها دول المنطقة والعالم عقوداً طويلة‎.‎

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وأكد أن التقرير الحالي وإن كان لا يغطي كل جوانب التقدم ‏المحرز، فإنه يعالج التوصيات الواردة في آخر استعراض وفق ‏المنهجية المعتمدة، وفي ظل انفتاح كامل على مزيد من المشاورات ‏الرامية إلى تطوير الأداء وتصويبه بشكل بنّاء، بما يخدم تطلعات ‏الشعب السوري وينسجم مع التزامات سوريا الدولية.‎

أبواب الحكومة مفتوحة أمام المجتمع المدني

وفي تصريح لمراسلة سانا، بيّن الفرحان أن جلسة المشاورات ‏الوطنية جاءت لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسوريا، ‏المقرر عقده مطلع العام القادم، مشيراً إلى أنه من المزمع أيضاً ‏إجراء جولة تمهيدية الأسبوع القادم في مجلس حقوق الإنسان في ‏جنيف من أجله‎.‎

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وعن الجلسة، أكد الفرحان أنها تميزت باعتماد آلية التفاهم المباشر، ‏إذ إن أبواب الحكومة مفتوحة أمام المجتمع المدني المتعاون في ‏معظمه، إذ حضر الجلسة نحو 13 منظمة من المهتمين الشاغلين ‏بتقارير مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الكبرى، ‏وبالتالي شواغلهم مضمنة في تقرير الاستعراض‎.‎

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وتابع الفرحان: إن تقارير المجتمع المدني الموازية عرضت على ‏الحكومة السورية، وتم في الجلسة إعادة نقاشها، لسد ما يمكن من ‏فجوات ومن نقاط فيها تباين ما بين الطرفين‎.‎

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وأوضح الفرحان أن التقرير الحالي يعالج التوصيات السابقة ‏ويعكس الواقع والتقدم المحرز خلال العامين الماضيين، والتحول ‏الكبير في السياسة السورية والتدابير المتخذة، ومشاريع القوانين ‏التي تعدّ لطرحها على مجلس الشعب، وما صدر من قوانين ‏وإجراءات ولوائح وسياسات واستراتيجيات وسلوك‎.‎

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وعن مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة السورية في هذه الجلسة، ‏أكد الفرحان أهميتها لتكامل الأدوار وإسهام المجتمع المدني الحقيقي ‏والفاعل في البرامج والمشاريع، بما يحترم ويدعم مؤسسات الدولة ‏السورية، ويلبي احتياجات الشعب السوري‎.‎

آلية تعقد كل أربع سنوات

بدورها، أشارت القائمة بأعمال مكتب المفوض السامي لحقوق ‏الإنسان في سوريا هوما خان في تصريح صحفي إلى أن ‏الاستعراض الدوري الشامل، هو آلية تعقد كل أربع سنوات ‏لمراجعة أداء أي دولة في حقوق الإنسان، وتتم مراجعتها من قبل ‏الدول الأعضاء الأخرى، لافتةً إلى أنه من المقرر أن تقدم الحكومة ‏السورية والمجتمع المدني في البلاد تقاريرهما الخاصة العام المقبل‎.‎

ولفتت خان إلى أهمية وضع جدول أعمال مشترك بين الحكومة ‏والمجتمع المدني، حيث يمتلك كل طرف رؤيته الخاصة، إضافة ‏إلى اجتماع الجانبين معاً لوضع أجندة تخص سوريا ويمتلكها ‏الجميع، وهذا هو الهدف الأساسي من هذا النقاش، بحيث يناقشون ‏قبل التوجه إلى جنيف، ما يودون تغييره في المرحلة المقبلة ‏والتوصيات التي يطمحون إلى تحقيقها، ثم يتوجهون إلى جنيف ‏لخوض هذه العملية والعودة بخطة أكثر شمولاً وتكاملاً يمكن ‏تطويرها لاحقاً إلى خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في سوريا‎.‎

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وعن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بيّنت خان أنه ‏يتمثل في تقديم الدعم الفني للمجتمع المدني والحكومة وسائر ‏الجهات المعنية‎.‎

المشاورات شاملة وموسعة

وفي السياق ذاته، أشارت الباحثة في الشبكة السورية لحقوق ‏الإنسان وعضو مجلس الشعب نور عربو في تصريح لـ سانا إلى ‏أن هذه المرة الأولى التي تجري فيها مشاورات بين المجتمع المدني ‏وممثلين عن الحكومة السورية فيما يخص الاستعراض الدوري ‏الشامل، مبينةً أن المشاورات شاملة وموسعة وتطرقت إلى كل جوانب ‏حقوق الإنسان والسياسات والتشريعات والقضايا التي تمر بها ‏سوريا في هذه المرحلة‎.‎

ولفتت عربو إلى أهمية التشاركية في هذه التقارير الوطنية، إذ ‏يقدم كل من الدولة والمجتمع المدني تقاريرهم ثم يضعونها ضمن ‏مشاورات وطنية للوصول إلى أفضل الممارسات وتطبيق ‏التوصيات بما يحسن الواقع الحقوقي في سوريا‎.‎

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وأشارت عربو إلى أن المداخلات تضمنت العدالة الانتقالية، وسيادة ‏القانون والتشريعات، والحقوق السياسية والمدنية، والآثار الممتدة ‏لعمليات الاختفاء القسري ولقضية المفقودين، والإصلاح القضائي‎.‎

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وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية ‏والمغتربين نظمت في الـ 18 من شهر حزيران الماضي، بالتعاون ‏مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في دمشق التابع للأمم ‏المتحدة، ورشة عمل تدريبية مشتركة مع جهات حكومية ودولية ‏بعنوان “تعزيز تفاعل حكومة الجمهورية العربية السورية مع آلية ‏الاستعراض الدوري الشامل (UPR)”‎، إحدى آليات مجلس حقوق ‏الإنسان، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ‏والنقابات‎.‎

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وتُعدّ آلية الاستعراض الدوري الشامل‎ (UPR) ‎إحدى الآليات ‏الرئيسية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقد ‏أُنشئت عام 2006 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‏بهدف مراجعة سجل حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بشكل ‏دوري ومتساوٍ، بما يضمن شمولية التقييم وعدم الانتقائية‎.‎‎ ‎