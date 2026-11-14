الخارجية: مشاورات وطنية بدمشق تحضيراً لاستعراض سوريا ‏أمام فريق ‏(‏UPR‏) لعام 2027‏ ‏‎ ‎‏

دمشق-سانا
عقدت في دمشق اليوم السبت، جلسة مشاورات وطنية نظمتها إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دمشق، وعدد من منظمات المجتمع المدني، حول التحضير لاستعراض سوريا أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الشعب، وعدد من الوزارات والهيئات المستقلة والنقابات المعنية.
وناقشت الجلسة التي أقيمت في فندق داماروز بدمشق، التقرير الوطني وتوصيات الاستعراض السابق، وتقارير المجتمع المدني والقضايا ذات الأولوية، والتحضيرات اللازمة للاستعراض الدوري الشامل لعام 2027.
فرصة لعرض نتائج عمل الحكومة
قال رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الفرحان في كلمة له خلال الجلسة: إن الحكومة السورية تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل الحالي على أنه فرصة لعرض نتائج عملها، وتُذكر بأن فترة السنوات الأربع المشمولة بالتقرير تنقسم إلى مرحلتين، مضت الأولى والبلاد تحت سيطرة النظام البائد، مخلفةً مجتمعاً منهكاً وبنى تحتية مدمّرة، تتعامل الدولة الحديثة بمسؤولية على معالجتها، بالتوازي مع استراتيجياتها وخططها، لضمان مستقبل أفضل للسوريين كافة.
وأضاف الفرحان: إنه بدءاً من 8 كانون الأول 2024، اعتمدت الدولة السورية سياسات القطيعة مع الإرث الثقيل لانتهاكات الماضي، من خلال اتخاذ جملة من التدابير التشريعية والتنفيذية والوقائية والتوعوية والرقابية، بغية المضيّ في مسارات بناء الاستقرار والسلام المستدام من ناحية، وجبر ضرر الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب، وضمان عدم التكرار من ناحية أخرى.
وأشار الفرحان إلى أنه رغم المضي قدماً في التقدم المحرز، لا تزال مؤسسات الدولة السورية تواجه تحديات جمّة، وهي في طور تعزيز إعادة بنائها وإصلاحها.
الاستجابة لحالات الانتهاكات بالتحقيق والمحاسبة
لفت الفرحان إلى أنه مع الحدّ من الانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق في سوريا، تدأب الحكومة السورية في الاستجابة لحالات الانتهاكات بالتحقيق والمحاسبة، مبيناً أن سوريا تتعاون بشكل غير مسبوق مع المنظمات الدولية في مجالات الرصد والتوعية وبناء القدرات.
وأوضح الفرحان أنه مع استعادة سوريا مكانتها الدولية والإقليمية، باتت إسهاماتها الفاعلة في حماية الأمن والسلم الدوليين ملحوظة، من خلال منع التهديدات الناجمة عن التهجير القسري، والمخدرات، والميليشيات المسلحة، والمجموعات الإرهابية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وهي تهديدات عانت منها دول المنطقة والعالم عقوداً طويلة.
وأكد أن التقرير الحالي وإن كان لا يغطي كل جوانب التقدم المحرز، فإنه يعالج التوصيات الواردة في آخر استعراض وفق المنهجية المعتمدة، وفي ظل انفتاح كامل على مزيد من المشاورات الرامية إلى تطوير الأداء وتصويبه بشكل بنّاء، بما يخدم تطلعات الشعب السوري وينسجم مع التزامات سوريا الدولية.
أبواب الحكومة مفتوحة أمام المجتمع المدني
وفي تصريح لمراسلة سانا، بيّن الفرحان أن جلسة المشاورات الوطنية جاءت لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لسوريا، المقرر عقده مطلع العام القادم، مشيراً إلى أنه من المزمع أيضاً إجراء جولة تمهيدية الأسبوع القادم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجله.
وعن الجلسة، أكد الفرحان أنها تميزت باعتماد آلية التفاهم المباشر، إذ إن أبواب الحكومة مفتوحة أمام المجتمع المدني المتعاون في معظمه، إذ حضر الجلسة نحو 13 منظمة من المهتمين الشاغلين بتقارير مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الكبرى، وبالتالي شواغلهم مضمنة في تقرير الاستعراض.
وتابع الفرحان: إن تقارير المجتمع المدني الموازية عرضت على الحكومة السورية، وتم في الجلسة إعادة نقاشها، لسد ما يمكن من فجوات ومن نقاط فيها تباين ما بين الطرفين.
وأوضح الفرحان أن التقرير الحالي يعالج التوصيات السابقة ويعكس الواقع والتقدم المحرز خلال العامين الماضيين، والتحول الكبير في السياسة السورية والتدابير المتخذة، ومشاريع القوانين التي تعدّ لطرحها على مجلس الشعب، وما صدر من قوانين وإجراءات ولوائح وسياسات واستراتيجيات وسلوك.
وعن مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة السورية في هذه الجلسة، أكد الفرحان أهميتها لتكامل الأدوار وإسهام المجتمع المدني الحقيقي والفاعل في البرامج والمشاريع، بما يحترم ويدعم مؤسسات الدولة السورية، ويلبي احتياجات الشعب السوري.
آلية تعقد كل أربع سنوات
بدورها، أشارت القائمة بأعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سوريا هوما خان في تصريح صحفي إلى أن الاستعراض الدوري الشامل، هو آلية تعقد كل أربع سنوات لمراجعة أداء أي دولة في حقوق الإنسان، وتتم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء الأخرى، لافتةً إلى أنه من المقرر أن تقدم الحكومة السورية والمجتمع المدني في البلاد تقاريرهما الخاصة العام المقبل.
ولفتت خان إلى أهمية وضع جدول أعمال مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث يمتلك كل طرف رؤيته الخاصة، إضافة إلى اجتماع الجانبين معاً لوضع أجندة تخص سوريا ويمتلكها الجميع، وهذا هو الهدف الأساسي من هذا النقاش، بحيث يناقشون قبل التوجه إلى جنيف، ما يودون تغييره في المرحلة المقبلة والتوصيات التي يطمحون إلى تحقيقها، ثم يتوجهون إلى جنيف لخوض هذه العملية والعودة بخطة أكثر شمولاً وتكاملاً يمكن تطويرها لاحقاً إلى خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
وعن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بيّنت خان أنه يتمثل في تقديم الدعم الفني للمجتمع المدني والحكومة وسائر الجهات المعنية.
المشاورات شاملة وموسعة
وفي السياق ذاته، أشارت الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الشعب نور عربو في تصريح لـ سانا إلى أن هذه المرة الأولى التي تجري فيها مشاورات بين المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة السورية فيما يخص الاستعراض الدوري الشامل، مبينةً أن المشاورات شاملة وموسعة وتطرقت إلى كل جوانب حقوق الإنسان والسياسات والتشريعات والقضايا التي تمر بها سوريا في هذه المرحلة.
ولفتت عربو إلى أهمية التشاركية في هذه التقارير الوطنية، إذ يقدم كل من الدولة والمجتمع المدني تقاريرهم ثم يضعونها ضمن مشاورات وطنية للوصول إلى أفضل الممارسات وتطبيق التوصيات بما يحسن الواقع الحقوقي في سوريا.
وأشارت عربو إلى أن المداخلات تضمنت العدالة الانتقالية، وسيادة القانون والتشريعات، والحقوق السياسية والمدنية، والآثار الممتدة لعمليات الاختفاء القسري ولقضية المفقودين، والإصلاح القضائي.
وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين نظمت في الـ 18 من شهر حزيران الماضي، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في دمشق التابع للأمم المتحدة، ورشة عمل تدريبية مشتركة مع جهات حكومية ودولية بعنوان “تعزيز تفاعل حكومة الجمهورية العربية السورية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)”، إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والنقابات.
وتُعدّ آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إحدى الآليات الرئيسية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت عام 2006 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف مراجعة سجل حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بشكل دوري ومتساوٍ، بما يضمن شمولية التقييم وعدم الانتقائية.