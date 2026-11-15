احتراق 30 خيمة وإصابة شخص بحريق في مخيم للنازحين السوريين شرق لبنان

بيروت-سانا
اندلع حريق ضخم مساء أمس السبت في مخيم للنازحين السوريين بمنطقة بر الياس في قضاء زحلة بمحافظة البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى احتراق 30 خيمة وسيارة، وإصابة شخص بحالة اختناق.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قولها في بيان: “إن عناصر الدفاع المدني استجابوا للحريق الذي اندلع في مخيم بمنطقة بر الياس – طريق السعادة، حيث شاركت فرق من مراكز عدة في عمليات الإخماد، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها”.
وأضاف البيان: “إن الحريق أسفر عن احتراق 30 خيمة وسيارة، فيما نقلت فرق الإسعاف شخصاً تعرض للاختناق إلى مستشفى الناصرة في بر الياس لتلقي العلاج اللازم”.
ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية للأضرار الناجمة عن الحريق، كما لم ترد معلومات بشأن مصير العائلات المتضررة أو عدد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة المخيم.
وكانت فرق الدفاع المدني اللبناني أخمدت في الـ 14 من نيسان الماضي حريقاً اندلع في مخيم للنازحين السوريين بمنطقة مرج الخوخ في قضاء مرجعيون، دون تسجيل إصابات.