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احتراق 30 خيمة وإصابة شخص بحريق في مخيم للنازحين السوريين شرق لبنان

Doc P 595756 639302825982320014 احتراق 30 خيمة وإصابة شخص بحريق في مخيم للنازحين السوريين شرق لبنان
حريق ضخم يندلع بمخيم للنازحين السوريين بمنطقة بر الياس في ‏قضاء زحلة بمحافظة البقاع شرق لبنان- بيروت – 14-11-2026- الجديد

بيروت-سانا‏

اندلع حريق ضخم مساء أمس السبت في مخيم للنازحين السوريين بمنطقة بر الياس في ‏قضاء زحلة بمحافظة البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى احتراق 30 خيمة وسيارة، وإصابة ‏شخص بحالة اختناق.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة ‏للدفاع المدني اللبناني قولها في بيان: “إن عناصر الدفاع المدني استجابوا للحريق الذي ‏اندلع في مخيم بمنطقة بر الياس – طريق السعادة، حيث شاركت فرق من مراكز عدة في ‏عمليات الإخماد، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها”.‏

وأضاف البيان: “إن الحريق أسفر عن احتراق 30 خيمة وسيارة، فيما نقلت فرق الإسعاف ‏شخصاً تعرض للاختناق إلى مستشفى الناصرة في بر الياس لتلقي العلاج اللازم”.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية للأضرار الناجمة عن الحريق، كما لم ترد معلومات ‏بشأن مصير العائلات المتضررة أو عدد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة المخيم.‏

وكانت فرق الدفاع المدني اللبناني أخمدت في الـ 14 من نيسان الماضي حريقاً اندلع في ‏مخيم للنازحين السوريين بمنطقة مرج الخوخ في قضاء مرجعيون، دون تسجيل إصابات.‏

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