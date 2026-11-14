سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر “‏COP31‌‏” في أنطاليا

أنطاليا -سانا
شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، اليوم السبت، في جلسة حول تعزيز التكيف مع تغير المناخ بقيادة المجتمعات المحلية وبالاعتماد على البيانات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP31” في مدينة أنطاليا التركية.
وتناولت الجلسة التي أقيمت في الجناح الباكستاني بالمنطقة الزرقاء، تجربة إقليم السند في باكستان في تخطيط التجمعات السكنية القادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، ودور المجتمعات المحلية في تحديد أولويات إعادة البناء وربطها بخطط قابلة للتمويل والتنفيذ.
وشهدت الجلسة مشاركة مسؤولين وخبراء من سوريا وباكستان ونيبال، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الجهات المعنية بملفات إعادة الإعمار والتكيف مع التغير المناخي.
وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “31COP” انطلقت الإثنين الماضي في مدينة أنطاليا التركية، التي تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، على أن تستمر حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري، وتتركز المناقشات على تمويل العمل المناخي، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.