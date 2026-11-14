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سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر “‏COP31‌‏” في أنطاليا

20261114 101245 سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏" في أنطاليا
معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏"- أنطاليا- سانا

أنطاليا -سانا

شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، اليوم السبت، في جلسة حول تعزيز التكيف مع تغير المناخ بقيادة ‏المجتمعات المحلية وبالاعتماد على البيانات، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “‏COP31‌‏” في مدينة أنطاليا التركية.‏

وتناولت الجلسة التي أقيمت في الجناح الباكستاني بالمنطقة الزرقاء، تجربة إقليم السند في باكستان في تخطيط التجمعات السكنية ‏القادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، ودور المجتمعات المحلية في تحديد أولويات إعادة البناء وربطها بخطط قابلة للتمويل ‏والتنفيذ.‏

20261114 095927 سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏" في أنطاليا

وشهدت الجلسة مشاركة مسؤولين وخبراء من سوريا وباكستان ونيبال، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية وعدد من الجهات المعنية بملفات إعادة الإعمار والتكيف مع التغير المناخي.‏

وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “31‏COP‏” انطلقت الإثنين الماضي في مدينة أنطاليا التركية، التي تستضيف المؤتمر ‏للمرة الأولى، على أن تستمر حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري، وتتركز المناقشات على تمويل العمل المناخي، والتكيف مع ‏تداعيات تغير المناخ، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.‏

20261114 101058 سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏" في أنطاليا
20261114 101350 سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏" في أنطاليا
20261114 104637 سوريا تشارك في جلسة حول التكيف مع تغير المناخ ضمن مؤتمر "‏COP31‌‏" في أنطاليا
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