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بمشاركة سوريا.. المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي يبحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات

IMG 20261114 144406 813 1 بمشاركة سوريا.. المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي يبحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات
مناقشات المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي- فيينا- وزارة النقل السورية

فيينا-سانا

تركزت المناقشات في أعمال الدورة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي العربي النمساوي، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا يومَي 10 و11 من الشهر الجاري، بمشاركة وزير النقل السوري يعرب بدر على فرص تطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز دور السكك الحديدية في دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار في النقل السككي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

وأكد الوزير بدر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، أهمية البحث عن بدائل مرنة تسهم في تحقيق منعة مستدامة لاقتصادات الدول في مواجهة الاضطرابات التي تؤثر في سلاسل الإمداد، وإعادة الاعتبار لحلول النقل السككي باعتبارها خياراً استراتيجياً في منظومة النقل.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط الإقليمي

وخلال مشاركته في الجلسة المخصصة للبنى التحتية للنقل والسكك الحديدية، استعرض الوزير بدر الجهود الحالية لوزارة النقل في مجال التأهيل الإسعافي لشبكة الطرق المركزية ذات الدور الدولي، واستدراجات العروض العالمية التي تمت ترسيتها على شركات إقليمية ذات مستوى دولي، إضافة إلى الدعم المقدَّم من البنك الإسلامي للتنمية.

كما تناولت الجلسة التعاون القائم مع البنك الدولي لإعادة هيكلة إدارة قطاع السكك الحديدية، ما يتيح مستقبلاً مشاركة القطاع الخاص في تشغيل القطارات، فضلاً عن المنحة الإسعافية المخصصة لتأهيل المحاور السككية ذات الأولوية، لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط الإقليمي.

نشاطات وزارة النقل ومشاريعها

وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير بدر لقاءات مع عدد من كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال النقل السككي والتحول الرقمي، جرى خلالها استعراض نشاطات وزارة النقل ومشاريعها، والإجابة عن الاستفسارات الفنية للشركات، إلى جانب دعوتها للمشاركة في استدراجات العروض المقبلة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والتحول الرقمي.

ونُظم المنتدى من قبل الغرفة التجارية العربية النمساوية، وجمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمستثمرين والشركات من النمسا والدول العربية وشركاء أوروبيين، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار وتبادل التكنولوجيا وبناء شراكات اقتصادية.

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