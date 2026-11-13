الشيباني يبحث مع نظرائه من الإمارات ومصر والعراق والبحرين تعزيز العلاقات

أبو ظبي-سانا‏



بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع وزراء الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، والمصري بدر عبد العاطي، والعراقي فؤاد حسين، والبحريني عبد ‏اللطيف الزياني، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.



وقال الشيباني عبر منصة (X) اليوم الجمعة: “خلال مشاركتي في منتدى صير بني ياس، سعدت بلقاء نظرائي من مصر والعراق والبحرين، حيث أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أواصر التعاون المشترك”.



وأضاف: “تشرفت بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية”، معرباً للشيخ عبد الله عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

