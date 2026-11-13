سوريا تبحث مع صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار دعم المشاريع المناخية على هامش COP31

أنطاليا -سانا

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز مع المدير التنفيذي لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD) إبراهيم شيخ ديونغ، اليوم الجمعة، المشاريع المزمع تنفيذها في سوريا في إطار الصندوق، وسبل تعزيز التعاون لدعم جهود مواجهة تداعيات التغير المناخي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وناقش الجانبان الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة في ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، والمشاريع المخطط تنفيذها ضمن إطار الصندوق، كما اطّلع الصندوق على التقنيات المعتمدة في جمع البيانات على المستوى الوطني، بما يسهم في تحديد الاحتياجات وتطوير آليات الاستجابة.



وأكد معاون الوزير التزام الحكومة السورية بمتابعة ملف الخسائر والأضرار، وحرصها على تعزيز التعاون مع الصندوق بما يدعم صمود المجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي، مشدداً على أهمية توسيع مجالات التنسيق بما يتيح الاستفادة من برامج الصندوق وإمكاناته.

ووجّه دعوة لفريق الصندوق إلى زيارة سوريا، والاطلاع ميدانياً على الواقع والاحتياجات المرتبطة بالخسائر والأضرار المناخية.

تعزيز التعاون مع باكستان

وفي سياق متصل، بحث اقزيز مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان الفريق محمد حسن خاتاك، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنذار المبكر، ومشاريع التكيف مع التغير المناخي، والتدريب على الاستجابة للكوارث.

واتفق الجانبان خلال لقائهما على هامش المؤتمر، على تنظيم زيارات متبادلة لتعزيز التنسيق وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الكوارث والحد من مخاطرها.



وكانت فعاليات مؤتمر (‏COP31‏) انطلقت في الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري في مدينة ‏أنطاليا، وتستمر ‏أعماله حتى الـ 20 منه، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية ‏بمناقشة ‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغير المناخي، بمشاركة أكثر من 190 ‏دولة.‏