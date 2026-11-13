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سوريا تعرب عن تعازيها لتركيا إثر تحطم طائرة عسكرية ووفاة أفراد طاقمها

2N4A3703 Copy 2 سوريا تعرب عن تعازيها لتركيا إثر تحطم طائرة عسكرية ووفاة أفراد طاقمها
مبنى وزارة الخارجية السورية-دمشق-سانا

 دمشق-سانا‏
 
أعربت الجمهورية العربية السورية عن تعازيها الصادقة ومواساتها لحكومة وشعب الجمهورية التركية الصديقة إثر تحطم طائرة عسكرية، ووفاة أفراد طاقمها.
 
وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة، بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا، مؤكدة تضامن سوريا التام مع تركيا في هذا المصاب الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
 
وكانت وزارة الدفاع السورية أعربت أمس عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تحطم المروحية التركية في ولاية ملاطية، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من طاقمها، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية تركيا الصديقة، قيادةً وجيشاً وشعباً في هذا المصاب الأليم.

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