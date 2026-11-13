بمشاركة سوريا.. الإنتربول ينفذ عملية أمنية دولية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين

ليون-سانا
نفذ الإنتربول عملية أمنية دولية شاركت فيها 16 دولة، بينها سوريا، استهدفت شبكات إجرامية تنشط على طرق الهجرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بغرب إفريقيا.
وبحسب موقع يورو نيوز، فإن الإنتربول أوضح في بيان أن عملية “البحر المشترك”، التي نُفذت بين الخامس والثامن من تشرين الأول الماضي، أسفرت عن رصد 41 شبكة إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقاً جديداً، وتحديد 109 أشخاص يُحتمل أنهم ضحايا اتجار بالبشر، فضلاً عن رصد 1715 مهاجراً غير نظامي.
وبحسب نتائج العملية، يواجه 221 من الموقوفين اتهامات تتعلق بتهريب المهاجرين، بينما يُشتبه بتورط 16 آخرين في جرائم الاتجار بالبشر، كما أُوقف 25 شخصاً على خلفية جرائم أخرى، بينها تصنيع الوثائق المزورة واستخدامها.
وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود في 16 دولة، هي سوريا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا.
وقاد الإنتربول العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما تولى الاتحاد الأوروبي تمويلها.
وشارك في تنفيذ العمليات 7660 عنصراً أمنياً، فحصوا أكثر من 378 ألف شخص، وأجروا أكثر من 210 آلاف عملية بحث واستعلام عبر قواعد بيانات الإنتربول، كما نُشر فريق من المنظمة في وحدة تنسيق عملياتية بالعاصمة اليونانية أثينا لتسهيل تبادل المعلومات والاستجابة للتطورات الميدانية.
وقال مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول ديفيد كاونتر: إن البحر الأبيض المتوسط من أخطر ممرات الهجرة في العالم، مشيراً إلى أن شبكات التهريب تستغل الفئات الأكثر ضعفاً، وتعرّضها للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر، وتدفعها إلى ركوب قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار.
وتأتي العملية في ظل استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين عبر المسارات البحرية، إذ أفادت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، الصادرة في 17 أيلول الماضي، بمصرع أو فقدان ما لا يقل عن 2292 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً منذ مطلع العام حتى 15 أيلول، مقارنة
بـ 1999 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع أعداد الوافدين بحراً بنسبة 39 بالمئة إلى نحو 60 ألف شخص.