بمشاركة سوريا.. الإنتربول ينفذ عملية أمنية دولية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين

ليون-سانا‏

نفذ الإنتربول عملية أمنية دولية شاركت فيها 16 دولة، بينها سوريا، استهدفت شبكات ‏إجرامية تنشط على طرق الهجرة البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ‏بغرب إفريقيا.

وبحسب موقع يورو نيوز، فإن الإنتربول أوضح في بيان أن عملية “البحر المشترك”، ‏التي نُفذت بين الخامس والثامن من تشرين الأول الماضي، أسفرت عن رصد 41 شبكة ‏إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقاً جديداً، وتحديد 109 أشخاص يُحتمل أنهم ضحايا ‏اتجار بالبشر، فضلاً عن رصد 1715 مهاجراً غير نظامي.‏

وبحسب نتائج العملية، يواجه 221 من الموقوفين اتهامات تتعلق بتهريب المهاجرين، بينما ‏يُشتبه بتورط 16 آخرين في جرائم الاتجار بالبشر، كما أُوقف 25 شخصاً على خلفية ‏جرائم أخرى، بينها تصنيع الوثائق المزورة واستخدامها.‏

وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون ومراقبة الحدود في 16 دولة، هي سوريا والجزائر ‏والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ‏والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا.‏

وقاد الإنتربول العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، والوكالة الأوروبية ‏لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، ‏والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بينما تولى ‏الاتحاد الأوروبي تمويلها.‏

وشارك في تنفيذ العمليات 7660 عنصراً أمنياً، فحصوا أكثر من 378 ألف شخص، ‏وأجروا أكثر من 210 آلاف عملية بحث واستعلام عبر قواعد بيانات الإنتربول، كما نُشر ‏فريق من المنظمة في وحدة تنسيق عملياتية بالعاصمة اليونانية أثينا لتسهيل تبادل ‏المعلومات والاستجابة للتطورات الميدانية.‏

وقال مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول ديفيد كاونتر: إن البحر الأبيض ‏المتوسط من أخطر ممرات الهجرة في العالم، مشيراً إلى أن شبكات التهريب تستغل الفئات ‏الأكثر ضعفاً، وتعرّضها للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر، وتدفعها إلى ركوب قوارب ‏مكتظة وغير صالحة للإبحار.‏

وتأتي العملية في ظل استمرار المخاطر التي تواجه المهاجرين عبر المسارات البحرية، إذ ‏أفادت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، الصادرة في 17 أيلول الماضي، بمصرع أو فقدان ‏ما لا يقل عن 2292 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً منذ مطلع العام ‏حتى 15 أيلول، مقارنة

بـ 1999 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم ‏تراجع أعداد الوافدين بحراً بنسبة 39 بالمئة إلى نحو 60 ألف شخص.‏