السفارة السورية في الرياض: نتابع أوضاع 5 بحارة سوريين عالقين بسفينتهم قبالة ‏جازان

الرياض-سانا

أفادت السفارة السورية في الرياض، اليوم الجمعة لـ سانا، أنها تلقت عبر خط الطوارئ ‏المخصص لخدمة المواطنين، اتصال استغاثة من القبطان السوري وليد أبو بكر، ذكر فيه ‏أن سفينته عالقة قبالة ميناء جازان السعودي، وعلى متنها أربعة بحارة سوريين إلى ‏جانبه، في ظل ظروف صعبة حالت دون تمكنهم من مواصلة رحلتهم.‏

وأضافت السفارة، أنها فور تلقي البلاغ بادرت إلى متابعة أوضاع البحارة، وباشرت ‏التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، للعمل ‏على تسهيل إجراءات دخولهم إلى أراضي المملكة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما يسهم ‏في ضمان سلامتهم وتجاوز الظروف التي يواجهونها.‏

وأشارت السفارة إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من مسؤولية السفارة عن ‏رعاية شؤون المواطنين السوريين ومتابعة أوضاعهم أينما وجدوا على أراضي المملكة، وحرصها على الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية الطارئة، من خلال ‏التواصل المباشر مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.‏

وفي هذا السياق، توجهت السفارة بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على تعاونها وتجاوبها مع جهود السفارة في متابعة أوضاع البحارة السوريين، والعمل على معالجة حالتهم.

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض، محسن مهباش، قد أكد في تصريح ‏سابق لـ سانا، حرص السفارة على إبقاء أبوابها وقنوات التواصل المباشر مفتوحة أمام ‏جميع أبناء الجالية السورية، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير آليات العمل القنصلي ‏وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف مناطق المملكة.‏