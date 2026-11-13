ضمن”‏COP31‌‏”‌‌‌‏.. سوريا تشارك باجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للمناخ

أنطاليا-سانا
شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الجمعة، في اجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للعمل المناخي 2027–2028، المنعقد ضمن أعمال مؤتمر COP31 في مدينة أنطاليا التركية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين عرب وأجانب.
وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التغير المناخي، وتطوير المشاريع المناخية، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بحث أمس على هامش أعمال مؤتمر المناخ ”كوب 31″ في مدينة أنطاليا التركية مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، برئاسة أنطون ليس غارسيا مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات، سبل تعزيز مقومات العودة الطوعية والمستدامة للنازحين واللاجئين السوريين.
وانطلقت فعاليات مؤتمر (COP31) في الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، في مدينة أنطاليا بتركيا، وتستمر أعماله حتى الـ 20 منه، ويُعدّ من أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة.