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ضمن”‏COP31‌‏”‌‌‌‏.. سوريا تشارك باجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للمناخ

photo 2026 11 13 13 03 12 ضمن"‏COP31‌‏"‌‌‌‏.. سوريا تشارك باجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للمناخ
من مشاركة وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الجمعة، في اجتماع إطلاق خطة ‏الاتحاد من أجل ‏المتوسط للعمل المناخي 2027–2028-13-11-2026-سانا

أنطاليا-سانا‏

شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الجمعة، في اجتماع إطلاق خطة ‏الاتحاد من أجل ‏المتوسط للعمل المناخي 2027–2028، المنعقد ضمن أعمال مؤتمر ‌‏COP31‌‏ في مدينة ‏أنطاليا التركية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين عرب وأجانب.‏

وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التغير المناخي، وتطوير ‏المشاريع ‏المناخية، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي.‏

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بحث أمس على هامش أعمال مؤتمر ‏المناخ ‌‏”كوب 31″ في مدينة ‏أنطاليا التركية مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة ‏لشؤون ‏اللاجئين ‌‏(‏UNHCR‏)، برئاسة أنطون ليس غارسيا مساعد المفوض السامي ‏لشؤون العمليات، سبل تعزيز ‏مقومات ‏العودة الطوعية والمستدامة للنازحين واللاجئين ‏السوريين.‏

وانطلقت فعاليات مؤتمر (‏COP31‌‏) في الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، في مدينة ‏أنطاليا بتركيا، وتستمر ‏أعماله حتى الـ 20 منه، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية ‏بمناقشة ‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 ‏دولة.‏

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55555 ضمن"‏COP31‌‏"‌‌‌‏.. سوريا تشارك باجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للمناخ
666666 ضمن"‏COP31‌‏"‌‌‌‏.. سوريا تشارك باجتماع إطلاق خطة الاتحاد من أجل المتوسط للمناخ
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