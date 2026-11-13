سوريا تشارك في نداء دولي لإدخال المساعدات وتوفير الرعاية الصحية في غزة

نيويورك-سانا
شارك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، في وقفة صحفية بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمشاركة ممثلي 53 دولة، لإطلاق نداء دولي يدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان قطاع غزة، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية والصحية.
وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة “إكس” أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية الأساسية والعاجلة في القطاع، وضرورة التحرك لتأمين الرعاية الصحية الكافية وتعزيز تدابير الصحة العامة، بما يستجيب لحجم التحديات التي يواجهها السكان.
ويتضمن النداء التعهد بدعم الجهود العاجلة للاستعداد لفصل الشتاء في قطاع غزة، ويشدد على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها في تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، التي لا تزال تُعد جهة لا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية في فلسطين والمنطقة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803.