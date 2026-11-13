سوريا تشارك في نداء دولي لإدخال المساعدات وتوفير الرعاية الصحية في غزة

نيويورك-سانا‏

شارك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم الجمعة، في وقفة صحفية بمقر المنظمة الدولية في ‏نيويورك، بمشاركة ممثلي 53 دولة، لإطلاق نداء دولي يدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات ‏الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان قطاع غزة، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية والصحية.‏

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة “إكس” أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على ‏الاحتياجات الإنسانية الأساسية والعاجلة في القطاع، وضرورة التحرك لتأمين الرعاية الصحية الكافية وتعزيز تدابير ‏الصحة العامة، بما يستجيب لحجم التحديات التي يواجهها السكان.‏

ويتضمن النداء التعهد بدعم الجهود العاجلة للاستعداد لفصل الشتاء في قطاع غزة، ويشدد على الدور الحيوي للأمم ‏المتحدة ووكالاتها في تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، التي لا تزال تُعد جهة لا غنى عنها في تقديم ‏الخدمات الأساسية في فلسطين والمنطقة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803.‏