انطلاق أولى رحلات الخطوط الجوية السورية من ميونيخ إلى دمشق

ميونخ-سانا

انطلقت من مطار ميونيخ الدولي في ألمانيا، اليوم الخميس، أول رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، ومدير تشغيل المباني في مطار ميونيخ متين أولكر، ورئيس العمليات وخدمات العملاء يوسف العبيدي.

ويأتي تشغيل هذا الخط الجوي في إطار توسيع شبكة وجهات الخطوط الجوية السورية وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوريين المقيمين في جنوب ألمانيا وشمال النمسا، وتسهيل حركة السفر والتنقل، وتعزيز التواصل بين أبناء الجالية السورية ووطنهم.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن في وقت سابق اليوم انضمام مدينة ميونيخ إلى شبكة رحلات الخطوط الجوية السورية، إلى جانب أمستردام ‏وفيينا وكوبنهاغن ‏وبرلين وموسكو، في خطوة تعكس التوسع المتواصل للناقل الوطني، وتعزيز ‏ارتباط سوريا ‏بالعالم.‏

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في تهيئة البيئة ‏التنظيمية ‏والتشغيلية لتوسيع الربط الجوي، بالتنسيق مع الخطوط الجوية السورية لإضافة ‏وجهات أوروبية ‏وإقليمية أخرى، وبالتوازي مع استكمال الترتيبات لدخول ناقلتين أوروبيتين ‏جديدتين إلى السوق ‏السورية خلال الشهر القادم، بما يعزز تنافسية قطاع النقل الجوي، ويوسع ‏خيارات السفر من ‏وإلى سوريا.‏