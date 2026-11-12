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وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31

DSC08614 وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31
لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزيرة البيئة العراقية سروه عبد الواحد قادر على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP31 -أنطاليا -12-11-2026 -سانا

أنطاليا-سانا

التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ،اليوم الخميس، وزيرة البيئة العراقية سروه عبد الواحد قادر، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الفنية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير العمل البيئي، ومواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة والتكامل الإقليمي، وتوسيع مجالات التعاون البيئي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

DSC08631 وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31
DSC08612 وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31
DSC08636 وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31
DSC08641 وزير الإدارة المحلية يلتقي نظيرته العراقية لبحث التعاون البيئي ضمن مؤتمر COP31
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