سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31

أنطاليا-سانا

شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد اقزيز، اليوم الخميس، في طاولة مستديرة نظّمتها الحكومة البريطانية حول أمن المناخ وتمويل العمل المناخي في الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP31).

حضر الطاولة وزراء ومسؤولون من بريطانيا واليمن وتشاد وجنوب السودان وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن البنك الدولي، والبنك الإسلامي، والبنك الإفريقي، والصندوق الأخضر للمناخ.

واستعرض خلالها اقزيز التحديات التي تواجهها سوريا، وأكد أهمية ربط تمويل المناخ بدعم صمود المجتمعات المحلية، وبناء أنظمة محلية قادرة على مواجهة الكوارث المناخية في المستقبل.

وانطلقت فعاليات مؤتمر (COP31) الإثنين الماضي، والذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة.