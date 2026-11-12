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سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31

DSC08371 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
أحمد اقزيز معاون وزير الطوارئ السوري ضمن طاولة مستديرة نظمتها بريطانيا في مؤتمر COP31-تركيا-12-11-2026-سانا

أنطاليا-سانا

شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد اقزيز، اليوم الخميس، في طاولة مستديرة نظّمتها الحكومة البريطانية حول أمن المناخ وتمويل العمل المناخي في الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP31).

حضر الطاولة وزراء ومسؤولون من بريطانيا واليمن وتشاد وجنوب السودان وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن البنك الدولي، والبنك الإسلامي، والبنك الإفريقي، والصندوق الأخضر للمناخ.

DSC08405 1 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31

واستعرض خلالها اقزيز التحديات التي تواجهها سوريا، وأكد أهمية ربط تمويل المناخ بدعم صمود المجتمعات المحلية، وبناء أنظمة محلية قادرة على مواجهة الكوارث المناخية في المستقبل.

وانطلقت فعاليات مؤتمر (COP31) الإثنين الماضي، والذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، ويُعدّ من أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة.

DSC08301 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08311 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08334 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08340 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08356 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08367 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
DSC08413 سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31
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