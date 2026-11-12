وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا

دمشق-سانا
استعادت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، طائرة تابعة للقوى الجوية السورية، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، وذلك وفق ما أعلنته إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ سانا.
وأوضحت الإدارة أن استعادة الطائرة جاءت بعد متابعة من قيادة القوى الجوية السورية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع الجهات الليبية المعنية.
وأعربت وزارة الدفاع عن تقديرها لدور الحكومة الليبية، مثمّنةً تعاون الجهات المعنية والتسهيلات التي قدمتها، وأسهمت في استعادة الطائرة.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين توجهت، في وقت سابق اليوم، بخالص الشكر والتقدير للفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وإدارة مطار بنينا الدولي، والجهات الليبية المعنية كافة، على تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في استعادة طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية من طراز “إليوشن”، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.