الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا

٢٠٢٦١١١٢ ١٤٣٨٠٣ Copy وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
الطائرة التي استعادتها وزارة الدفاع السورية من ليبيا-دمشق-12-11-2026-سانا

دمشق-سانا‏

استعادت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، طائرة تابعة للقوى الجوية السورية، كانت متوقفة في ‌‏مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، وذلك وفق ما أعلنته إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة ‌‏لـ سانا.‏

وأوضحت الإدارة أن استعادة الطائرة جاءت بعد متابعة من قيادة القوى الجوية السورية، ‌‏بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع الجهات الليبية المعنية.‏

وأعربت وزارة الدفاع عن تقديرها لدور الحكومة الليبية، مثمّنةً تعاون الجهات المعنية والتسهيلات ‌‏التي قدمتها، وأسهمت في استعادة الطائرة.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين توجهت، في وقت سابق اليوم، بخالص الشكر والتقدير للفريق ‌‏أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وإدارة مطار بنينا ‌‏الدولي، والجهات الليبية المعنية كافة، على تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في استعادة طائرة ‌‏تابعة للجمهورية العربية السورية من طراز “إليوشن”، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة ‌‏بنغازي.‏

1R9A0915 Copy وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
1R9A0976 Copy وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
1R9A0935 Copy وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
095A9803 Copy وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا
وزير الخارجية يفتتح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في مدينة جدة
سوريا تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا حريق فندق كارتال كايا في تركيا
الرئيس الشرع في زيارة رسمية إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل
معاون وزير الإدارة المحلية يبحث مع الجالية السورية في تركيا الاستفادة من خبرات المغتربين- فيديو
بمشاركة سوريا انطلاق منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في تبليسي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار