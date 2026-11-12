وزارة الدفاع تستعيد طائرة تابعة للقوى الجوية من ليبيا

دمشق-سانا‏

استعادت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، طائرة تابعة للقوى الجوية السورية، كانت متوقفة في ‌‏مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، وذلك وفق ما أعلنته إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة ‌‏لـ سانا.‏

وأوضحت الإدارة أن استعادة الطائرة جاءت بعد متابعة من قيادة القوى الجوية السورية، ‌‏بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع الجهات الليبية المعنية.‏

وأعربت وزارة الدفاع عن تقديرها لدور الحكومة الليبية، مثمّنةً تعاون الجهات المعنية والتسهيلات ‌‏التي قدمتها، وأسهمت في استعادة الطائرة.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين توجهت، في وقت سابق اليوم، بخالص الشكر والتقدير للفريق ‌‏أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وإدارة مطار بنينا ‌‏الدولي، والجهات الليبية المعنية كافة، على تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في استعادة طائرة ‌‏تابعة للجمهورية العربية السورية من طراز “إليوشن”، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة ‌‏بنغازي.‏