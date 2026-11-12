سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون في المجالات التربوية والتعليمية

مسقط-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع وزير التعليم في المملكة العربية ‏السعودية يوسف بن عبد الله البنيان، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين ‏البلدين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة ‏والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في سلطنة عُمان.‏

وتناول اللقاء توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، ولا سيما في مجال التعليم ‏التكنولوجي، إضافة إلى بحث إمكانية افتتاح مدرسة سورية في مدينة جدة، لتلبية احتياجات ‏أبناء الجالية السورية.‏

وأعرب البنيان عن تقديره للخطوات التي يشهدها قطاع التعليم في سوريا في إطار التعافي، رغم ‏التحديات الكبيرة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين البلدين.‏

وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة والعلوم ‌‏(الألكسو) في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير ‏العام للمنظمة الدكتور محمود ‏ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏