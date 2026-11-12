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سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون في المجالات التربوية والتعليمية

IMG 20261112 144043 967 سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون في المجالات التربوية والتعليمية
محمد عبد الرحمن تركو وزير التربية السوري يلتقي يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم السعودي على هامش مؤتمر الألكسو-مسقط-12-11-2026-سانا

مسقط-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع وزير التعليم في المملكة العربية ‏السعودية يوسف بن عبد الله البنيان، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين ‏البلدين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة ‏والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في سلطنة عُمان.‏

وتناول اللقاء توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، ولا سيما في مجال التعليم ‏التكنولوجي، إضافة إلى بحث إمكانية افتتاح مدرسة سورية في مدينة جدة، لتلبية احتياجات ‏أبناء الجالية السورية.‏

وأعرب البنيان عن تقديره للخطوات التي يشهدها قطاع التعليم في سوريا في إطار التعافي، رغم ‏التحديات الكبيرة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين البلدين.‏

وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة والعلوم ‌‏(الألكسو) في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير ‏العام للمنظمة الدكتور محمود ‏ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏

IMG 20261112 144038 705 سوريا والسعودية تبحثان توسيع التعاون في المجالات التربوية والتعليمية
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