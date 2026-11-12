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الخارجية السورية تشكر حفتر وجهات ليبية على المساعدة في استعادة طائرة “إليوشن”

9asUD3PV 20 2 الخارجية السورية تشكر حفتر وجهات ليبية على المساعدة في استعادة طائرة “إليوشن”
مبنى وزارة الخارجية السورية-دمشق-سانا

 دمشق-سانا
 
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص شكرها وتقديرها للفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وإدارة مطار بنينا الدولي، وسائر الجهات الليبية المعنية، على تعاونهم وجهودهم التي أسهمت في استعادة طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية من طراز “إليوشن”، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.
 
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ سانا، اليوم الخميس: إن استعادة الطائرة جاءت ثمرة التنسيق والمتابعة الحثيثة مع قيادة القوى الجوية السورية في وزارة الدفاع، مثمّنةً التسهيلات المقدمة من الجانب الليبي.
 
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيةً للشعب الليبي دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

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