الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة

نيويورك- سانا‏

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، مشروع قرار ‌‏”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ‏وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.‏

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وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة “‏x”، أنه صوّت لصالح ‏مشروع القرار، الذي قدّمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ 77 والصين، 151 دولة، فيما عارضته ‌‏7 دول فقط وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.‏

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وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في كلمة له عقب التصويت: إن ‏اعتماد اللجنة القرار يحمل رسائل واضحة لسوريا حكومةً وشعباً بأن منهج عدم التصعيد، ‏والالتزام بالقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي، محل ترحيب وتقدير دولي، وهو ما تجسد ‏اليوم مجدداً من خلال الأصوات التي وقفت معنا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة كذلك إلى ‏الاحتلال الإسرائيلي بأن العالم يراقب ويسمع ويتحرك، وأن الوقت قد حان لتنعم المنطقة ‏بالتنمية والاستقرار، فشكراً لكل من صوّت لصالح القرار.‏

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وجدد علبي التأكيد على مواصلة العمل سويةً مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في ‏قرارات مختلفة في الأمم المتحدة، وفي مختلف المحافل الدولية على ترسيخ حقوق الشعب ‏السوري، في مواجهة الاحتلال، وإنفاذ القانون الدولي، وقال: جددنا جميعاً اليوم التأكيد على ‏حقيقة راسخة لا لَبْسَ فيها، وهي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها ‏الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه والطاقة.‏

وأكد علبي أن هذا الحق يمثل أساساً لقدرة الناس على تأمين سبل عيشهم، وحقهم في التنمية ‏ورسم مستقبلهم بأيديهم، واليوم لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بانتزاع الموارد من أصحابها، وإنما ‏ينتزع معها فرص التنمية والاستقرار.‏

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وأشار علبي إلى أن السياسات العدوانية المتواصلة تشكل المعرقل الأساسي أمام جهود تحقيق ‏التنمية والاستقرار في المنطقة، وقال: “منذ الثامن من كانون الأول 2024 تواصل إسرائيل ‏توغلاتها واعتداءاتها في أراضٍ جديدة، وتستولي على مصادر المياه في أراضٍ جديدة كذلك، ‏وتجرف الأراضي الزراعية وتخرب الممتلكات والبنية التحتية”.‏

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وأضاف: في الوقت الذي تعمل فيه سوريا الجديدة على استعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي ‏والغذائي والاقتصادي، ليس فقط لسوريا بل للمنطقة أجمع، وتهيئة الظروف لعودة ملايين ‏اللاجئين والمهجرين، تقوض الممارسات الإسرائيلية مقومات التعافي والاستقرار.‏

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‏وأوضح مندوب سوريا الدائم، أن إسرائيل توسع مستوطناتها غير الشرعية في الجولان السوري ‏المحتل، وتستغل الأراضي الزراعية، وتمضي في مشروع التوربينات غير القانونية.‏

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‏وجدد علبي التأكيد على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان طريق سوريا ومرجعها، وستبقى ‏حقوق شعبها في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن سوريا ماضية نحو مستقبل أفضل، وتتطلع ‏إلى اليوم الذي ينتهي فيه الاحتلال ويصبح جزءاً من صفحات الماضي.‏

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كما توجه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بالشكر للأوروغواي لتقديمها مشروع القرار ‏باسم “مجموعة الـ 77 والصين”، وأعرب عن تقدير سوريا للدول الـ 151 التي صوّتت لصالح ‏مشروع القرار.‏

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‏وكان علبي أكد في وقت سابق اليوم خلال بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة خلال مناقشة البند المعنون “استعراض ‏شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من ‏جميع نواحي هذه العمليات”، أن سوريا اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية ‏مع التمسك، في ‏الوقت نفسه، بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.‏