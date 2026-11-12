سوريا تبحث في مؤتمر المناخ بتركيا آليات تمويل مشاريع التكيُّف والإنذار المبكر

أنطاليا -تركيا – سانا‏

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة ‏للمناخ (‏COP31‌‏) بمدينة أنطاليا التركية، سبل دعم مشاريع الإنذار المبكر والحد من مخاطر ‏الكوارث، بما يسهم في تعزيز القدرات السورية على مواجهة التغيرات المناخية والتعافي من آثار ‏الكوارث الطبيعية.‏

وشارك اقزيز في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث الألماني «أديلفي»، إلى جانب مسؤولين ‏حكوميين من الصومال وهايتي، بهدف الاطلاع على المستجدات المناخية، وعقد لقاءات ‏مع الشركاء الدوليين لمتابعة تمويل المشاريع السورية، ولا سيما عبر صندوق الخسائر والأضرار ‏وصندوق المناخ الأخضر.‏

وأشار اقزيز في تصريح لـ سانا، إلى أن الوفد السوري عقد اجتماعات مع عدد من الشركاء ‏الدوليين، عرض خلالها الواقع المناخي في سوريا واحتياجاتها، وفي مقدمتها دعم المركز الوطني ‏للأرصاد الجوية، وتوفير المعلومات المناخية وتطوير المحطات المناخية، مؤكداً وجود توجُّه ‏حكومي لدعم هذه المشاريع، مع إعطاء الأولوية لمنظومات الإنذار المبكر والحد من مخاطر ‏الكوارث.‏

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تمويل المشاريع المناخية والتعافي

لفت اقزيز إلى أن الجلسة النقاشية تناولت آليات الوصول إلى التمويل المناخي واستخدامه ‏بصورة مستدامة، ودور الدعم والقيادة الحكوميين والتنسيق المحلي والدولي في تنفيذ المشاريع، ‏مبيناً أنها شهدت نقاشاً حول احتياجات سوريا وفرص التمويل المتاحة، وسبل ربط المشاريع ‏المناخية بخطط التعافي وإعادة الإعمار.‏

وأضاف أن النقاش تطرَّق إلى مراعاة المعايير والمبادئ المناخية في معالجة ملفات الألغام وعودة ‏النازحين وإعادة البناء، فضلاً عن الاستفادة من تجربتي الصومال وهايتي في الحصول على ‏التمويل المناخي، ودراسة الأسس التي اعتمدتاها للاستفادة من التجارب الناجحة وتجنب ‏الأخطاء.‏

لقاءات مع شركاء دوليين

كما أشار اقزيز إلى أن الوفد سيعقد خلال الأيام المقبلة لقاءات مع عدد من الجهات الداعمة ‏الدولية لمتابعة المشاريع السورية المقدمة للحصول على التمويل، كما سيلبّي دعوة من الحكومة ‏البريطانية لعقد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، لبحث قضايا التمويل والأمن والصمود ‏المناخيين، وسبل بناء مجتمعات قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.‏

وأكد أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة الكوارث، ولا سيما في ظل التغيرات ‏المناخية المفاجئة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن الكوارث لا تعرف الحدود، ما يتطلب ‏تعزيز الاستعداد والاستجابة والتنسيق بين الدول على مختلف المستويات.‏

ويشارك الرئيس ‏أحمد الشرع في قمّة القادة إلى جانب ‌‏عشرات رؤساء الدول والحكومات، كما يشارك في الدورة الحادية والثلاثين ‏لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ‏تغير المناخ ممثلون عن نحو 196 دولة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدة قضايا في مقدمتها: تمويل المناخ، وأمن الطاقة، والتحول ‏نحو الطاقة النظيفة، ‏وخفض الانبعاثات، والتكيف مع ‏الظواهر الجوية المتطرفة‎.‎