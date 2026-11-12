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وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا

IMG 20261111 235828 797 1 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا
لقاء وزير الأشغال العامة مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت-دمشق-11-11-2026-سانا

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أولويات الوزارة وفرص التعاون والتمويل المتاحة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية.

IMG 20261111 235828 422 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا

وذكرت قناة الوزارة عبر التلغرام، أن الوزير عبد الرزاق استعرض خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة مساء اليوم الأربعاء، واقع القطاع السكني في سوريا، وحجم الاحتياج السكني ومشاريع السكن الاجتماعي المتعثرة، مؤكداً أهمية زيادة المعروض السكني لتوفير مساكن بأسعار تناسب الفئات محدودة الدخل، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في معالجة المشاريع المتعثرة وتطوير الكفاءات الوطنية.

من جهته، عرض الوفد الأوروبي مجالات التمويل التي يتيحها البنك، لبحث آليات الإقراض وفرص تمويل المشاريع بالتنسيق مع المؤسسات والجهات التابعة للوزارة.

وشدّد الجانبان على الأهمية البالغة لقطاع الإسكان في تهيئة الظروف الملائمة لعودة المغتربين والنازحين، واتفقا على عقد اجتماعات فنية لتبادل البيانات والخطط والدراسات، وتحديد فرص التعاون والتمويل بدقة خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، ويقدم التمويل والمساعدة الفنية لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والحضرية في دول الجوار والدول الشريكة.

IMG 20261111 235828 428 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا
IMG 20261111 235828 505 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا
IMG 20261111 235828 821 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا
IMG 20261111 235828 844 وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا
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