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وفد سوري يلتقي الجالية السورية في فرانكفورت

photo 2026 11 11 23 40 37 وفد سوري يلتقي الجالية السورية في فرانكفورت
من لقاء الوفد السوري مع عدد من أبناء الجالية السورية-فرانكفورت-11-11-2026-سانا

برلين-سانا

عقد وفد سوري اليوم الأربعاء، يضم حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ومديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، والقنصل العام السوري في بون الدكتور ملهم الخن، لقاءً مع عدد من أبناء الجالية السورية في مدينة فرانكفورت الألمانية، على هامش زيارة حاكم المصرف المركزي إليها.

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وتناول اللقاء أبرز القضايا التي تهم السوريين المقيمين في ألمانيا، والتحديات التي تواجههم، ولا سيما ما يتعلق بالخدمات القنصلية والتعاملات المالية والمصرفية والتحويلات إلى سوريا.

كما تم بحث سبل تعزيز التواصل بين المغتربين والمؤسسات الوطنية، والاستفادة من خبرات أبناء الجالية وإمكاناتهم في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

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photo 2026 11 11 23 40 38 1 وفد سوري يلتقي الجالية السورية في فرانكفورت

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