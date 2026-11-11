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قاديش لـ سانا: إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (‏SPCF‏) في 17 تشرين الثاني

photo 2026 11 11 22 55 45 قاديش لـ سانا: إطلاق "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" (‏SPCF‏) في 17 تشرين الثاني
معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش-سانا

دمشق-سانا

أعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش اليوم الأربعاء عن ‏إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (‏SPCF‏) في 17 تشرين الثاني من العام ‏الحالي، بقيادة سورية متمثلة بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، وبالشراكة مع ‏الاتحاد الأوروبي.‏

وأوضح قاديش في تصريح لـ سانا أن المنتدى يمثل منصة وطنية تهدف إلى تنظيم وتنسيق ‏الشراكة مع مختلف الجهات الدولية، بما يضمن ارتباط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي ‏تحددها المؤسسات الوطنية.‏

وأشار إلى أن المنتدى يجمع طيفاً واسعاً من الشركاء الدوليين والإقليميين ووكالات الأمم المتحدة ‏والمؤسسات المالية الدولية والبنوك والصناديق الإنسانية والتنموية، بما يضمن شراكة شاملة ‏جغرافياً وقطاعياً.‏

وأكد قاديش السعي من خلال المنتدى إلى توحيد مسارات التنسيق وربط الآليات القائمة ضمن ‏إطار وطني مشترك، مع احترام اختصاص كل جهة، بما يخفف الازدواجية، ويعزز التكامل، ‏ويوجه الجهود والموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة في الجمهورية العربية السورية.‏

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