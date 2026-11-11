قاديش لـ سانا: إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (‏SPCF‏) في 17 تشرين الثاني

دمشق-سانا
أعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش اليوم الأربعاء عن إطلاق “منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (SPCF) في 17 تشرين الثاني من العام الحالي، بقيادة سورية متمثلة بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح قاديش في تصريح لـ سانا أن المنتدى يمثل منصة وطنية تهدف إلى تنظيم وتنسيق الشراكة مع مختلف الجهات الدولية، بما يضمن ارتباط الدعم بأولويات التعافي والتنمية التي تحددها المؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن المنتدى يجمع طيفاً واسعاً من الشركاء الدوليين والإقليميين ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك والصناديق الإنسانية والتنموية، بما يضمن شراكة شاملة جغرافياً وقطاعياً.
وأكد قاديش السعي من خلال المنتدى إلى توحيد مسارات التنسيق وربط الآليات القائمة ضمن إطار وطني مشترك، مع احترام اختصاص كل جهة، بما يخفف الازدواجية، ويعزز التكامل، ويوجه الجهود والموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة في الجمهورية العربية السورية.