سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام خلال موسم حج 1447هـ

جدة-سانا‏

كُرِّمت بعثة الحج السورية من مركز توعية ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة ‏السعودية، بعد حصول مكتب التوعية والإعلام في إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف على ‏المركز الرابع على مستوى العالم الإسلامي في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة، تقديراً ‏للجهود المبذولة في توعية الحجاج السوريين خلال موسم حج 1447هـ/2026م.‏

وأوضح مسؤول دائرة الإعلام في وزارة الأوقاف علاء الحمو في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن ‏حفل التكريم أُقيم أمس الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش أعمال ‏النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.‏

جودة المحتوى وتنوع الوسائل من أبرز معايير التقييم

أشار الحمو إلى أن الجوانب الأساسية في العمل التوعوي التي تمت مراعاتها في الجائزة شملت ‏جودة المحتوى الإعلامي والتوعوي المقدَّم للحجاج، وتنوّع الوسائل والأساليب المستخدمة في ‏إيصال الرسائل الإرشادية، وفاعلية البرامج والمبادرات المنفَّذة، ومدى إسهامها في تعزيز وعي ‏الحجاج وتيسير أداء مناسكهم.‏

‏وبين أن الجائزة شهدت منافسة بين مكاتب شؤون الحجاج في عدد من الدول الإسلامية، حيث ‏جاءت تركيا في المركز الأول، وماليزيا في المركز الثاني، وسنغافورة في المركز الثالث، بينما ‏حلّت سوريا في المركز الرابع، والعراق في المركز الخامس.‏

حافز لتطوير البرامج الإعلامية والتوعوية

أكد الحمو أن حصول سوريا على هذا المركز يمثِّل إنجازاً مهماً وحافزاً لمواصلة تطوير العمل ‏الإعلامي والتوعوي خلال مواسم الحج المقبلة، من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ‏في هذا المجال، وتطوير المحتوى الرقمي والمواد الإرشادية، وتوسيع استخدام الوسائل التقنية ‏الحديثة، وتعزيز التواصل المباشر مع الحجاج، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لديهم، وتحسين ‏جودة الخدمات التوعوية المقدَّمة لهم.‏

وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الموسم الماضي، وتطوير خطط وبرامج أكثر شمولاً ‏وفاعلية، ما يعكس حرص إدارة الحج والعمرة على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للحجاج ‏السوريين.‏

وانطلقت الأحد الماضي في مدينة جدة أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج ‏والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من وزارة الحج ‏والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 520 جهة من داخل ‏المملكة وخارجها، وبتمثيل يتجاوز 150 دولة.‏

وشارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في المؤتمر، وذلك ‏تلبيةً لدعوة ‏من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.‏