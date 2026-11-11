سوريا تحصد المركز الرابع في جائزة التوعية والإعلام خلال موسم حج 1447هـ

جدة-سانا
كُرِّمت بعثة الحج السورية من مركز توعية ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، بعد حصول مكتب التوعية والإعلام في إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف على المركز الرابع على مستوى العالم الإسلامي في جائزة التوعية والإعلام بنسختها السادسة، تقديراً للجهود المبذولة في توعية الحجاج السوريين خلال موسم حج 1447هـ/2026م.
وأوضح مسؤول دائرة الإعلام في وزارة الأوقاف علاء الحمو في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن حفل التكريم أُقيم أمس الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.
جودة المحتوى وتنوع الوسائل من أبرز معايير التقييم
أشار الحمو إلى أن الجوانب الأساسية في العمل التوعوي التي تمت مراعاتها في الجائزة شملت جودة المحتوى الإعلامي والتوعوي المقدَّم للحجاج، وتنوّع الوسائل والأساليب المستخدمة في إيصال الرسائل الإرشادية، وفاعلية البرامج والمبادرات المنفَّذة، ومدى إسهامها في تعزيز وعي الحجاج وتيسير أداء مناسكهم.
وبين أن الجائزة شهدت منافسة بين مكاتب شؤون الحجاج في عدد من الدول الإسلامية، حيث جاءت تركيا في المركز الأول، وماليزيا في المركز الثاني، وسنغافورة في المركز الثالث، بينما حلّت سوريا في المركز الرابع، والعراق في المركز الخامس.
حافز لتطوير البرامج الإعلامية والتوعوية
أكد الحمو أن حصول سوريا على هذا المركز يمثِّل إنجازاً مهماً وحافزاً لمواصلة تطوير العمل الإعلامي والتوعوي خلال مواسم الحج المقبلة، من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتطوير المحتوى الرقمي والمواد الإرشادية، وتوسيع استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز التواصل المباشر مع الحجاج، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لديهم، وتحسين جودة الخدمات التوعوية المقدَّمة لهم.
وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الموسم الماضي، وتطوير خطط وبرامج أكثر شمولاً وفاعلية، ما يعكس حرص إدارة الحج والعمرة على الارتقاء بالخدمات المقدَّمة للحجاج السوريين.
وانطلقت الأحد الماضي في مدينة جدة أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 520 جهة من داخل المملكة وخارجها، وبتمثيل يتجاوز 150 دولة.
وشارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في المؤتمر، وذلك تلبيةً لدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.