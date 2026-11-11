وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا

أنقرة-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء، مع مديرة قسم البيئة في البنك ‏الدولي فاليري هايكي، أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا، وآفاق التعاون المشترك لتعزيز ‏جهود التعافي البيئي وتحسين الخدمات الأساسية.‏

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (‏COP31‌‏) في مدينة ‏أنطاليا التركية، تناول إمكانية التعاون في دراسة مشروع لدعم قطاع النظافة وإدارة النفايات، ‏بالشراكة مع البنك الدولي، ما يسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين.‏





‏ ‏‏ ‏كما بحث الجانبان مجالات الدعم الفني والتمويلي الممكنة وفق أولويات الوزارة والاحتياجات ‏الوطنية، إضافة الى سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مجالات العمل ‏المشتركة لدعم القطاع البيئي ومساندة جهود التعافي في سوريا.‏

وحضر الاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون البيئية الدكتور يوسف شرف، ومدير ‏التعاون الدولي عمرو الباشا، ومدير النظافة والنفايات الدكتور أسعد علبي، ومستشار وزير ‏الخارجية للشؤون البيئية طلال كنعان.‏



‏ ‏‏ ‏ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‌‏المتحدة ‏الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة ‌‏السياسات والإجراءات ‏اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ‌‏والمنظمات الدولية.‏