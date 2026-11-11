وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا

أنقرة-سانا
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء، مع مديرة قسم البيئة في البنك الدولي فاليري هايكي، أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا، وآفاق التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي البيئي وتحسين الخدمات الأساسية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تناول إمكانية التعاون في دراسة مشروع لدعم قطاع النظافة وإدارة النفايات، بالشراكة مع البنك الدولي، ما يسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما بحث الجانبان مجالات الدعم الفني والتمويلي الممكنة وفق أولويات الوزارة والاحتياجات الوطنية، إضافة الى سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مجالات العمل المشتركة لدعم القطاع البيئي ومساندة جهود التعافي في سوريا.
وحضر الاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون البيئية الدكتور يوسف شرف، ومدير التعاون الدولي عمرو الباشا، ومدير النظافة والنفايات الدكتور أسعد علبي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون البيئية طلال كنعان.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف (COP) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، والمنظمات الدولية.