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وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا

TMZsUCfY 1 12 وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا
من الاجتماع الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ-أنقرة-11-11-2026-سانا

أنقرة-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء، مع مديرة قسم البيئة في البنك ‏الدولي فاليري هايكي، أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا، وآفاق التعاون المشترك لتعزيز ‏جهود التعافي البيئي وتحسين الخدمات الأساسية.‏

99090 وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (‏COP31‌‏) في مدينة ‏أنطاليا التركية، تناول إمكانية التعاون في دراسة مشروع لدعم قطاع النظافة وإدارة النفايات، ‏بالشراكة مع البنك الدولي، ما يسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين.‏


‏ ‏‏ ‏كما بحث الجانبان مجالات الدعم الفني والتمويلي الممكنة وفق أولويات الوزارة والاحتياجات ‏الوطنية، إضافة الى سبل تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتحديد مجالات العمل ‏المشتركة لدعم القطاع البيئي ومساندة جهود التعافي في سوريا.‏

88 1 وزير الإدارة المحلية يبحث مع البنك الدولي أولويات دعم القطاع البيئي في سوريا

وحضر الاجتماع معاون وزير الإدارة المحلية للشؤون البيئية الدكتور يوسف شرف، ومدير ‏التعاون الدولي عمرو الباشا، ومدير النظافة والنفايات الدكتور أسعد علبي، ومستشار وزير ‏الخارجية للشؤون البيئية طلال كنعان.‏

‏ ‏‏ ‏ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‌‏المتحدة ‏الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة ‌‏السياسات والإجراءات ‏اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ‌‏والمنظمات الدولية.‏

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