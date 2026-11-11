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وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر “‏COP31‏” في أنطاليا

photo 2026 11 11 14 28 38 2 وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر "‏COP31‏" في أنطاليا
معاون وزير الطوارئ أحمد اقزيز خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع مركز الأبحاث الألماني أديلفي -أنطاليا11/11/2026-سانا

أنطاليا-سانا

شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز متحدثاً في جلسة نقاشية مع مركز الأبحاث الألماني “أديلفي” ضمن أعمال ‏مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا التركية.‏

وبحثت الجلسة التي شارك بها مسؤولون حكوميون من الصومال وهايتي آليات التمويل المناخي وسبل الوصول إليه، بما في ذلك ‏التمويل المتاح عبر صندوق المناخ الأخضر.‏

ووصل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة ‌‏في أعمال الدورة الحادية والثلاثين ‏لمؤتمر ‏الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ‌‏بشأن تغير المناخ (‏COP31‏).‏

ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز ‏المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، إلى جانب ‏الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، فيما تشهد قمّة القادة مشاركة عشرات رؤساء الدول والحكومات.‏

photo 2026 11 11 14 28 37 2 وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر "‏COP31‏" في أنطاليا
photo 2026 11 11 14 28 37 وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر "‏COP31‏" في أنطاليا
photo 2026 11 11 14 28 38 وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر "‏COP31‏" في أنطاليا
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