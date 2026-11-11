وزارة الطوارئ تشارك في جلسة نقاش ضمن مؤتمر “‏COP31‏” في أنطاليا

أنطاليا-سانا
شارك معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز متحدثاً في جلسة نقاشية مع مركز الأبحاث الألماني “أديلفي” ضمن أعمال مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا التركية.
وبحثت الجلسة التي شارك بها مسؤولون حكوميون من الصومال وهايتي آليات التمويل المناخي وسبل الوصول إليه، بما في ذلك التمويل المتاح عبر صندوق المناخ الأخضر.
ووصل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).
ويُعدّ مؤتمر الأطراف (COP) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، فيما تشهد قمّة القادة مشاركة عشرات رؤساء الدول والحكومات.