مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية

أنطاليا-سانا‏

التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء وزير البيئة الأردني ‏أيمن عبد الله سليمان على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (‏COP31‌‏) المنعقد في ‏مدينة أنطاليا التركية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون البيئي المشترك بين البلدين.‏

وتناول اللقاء آفاق تفعيل وتطوير التعاون المشترك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة ‏مؤخراً بين البلدين في العاصمة دمشق، ومناقشة مقترحات لإعداد وتنفيذ مشاريع بيئية ‏إقليمية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، وتسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز ‏التنمية المستدامة في البلدين.‏

ويُعدّ مؤتمر الأطراف (‏COP‏) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‌‏المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة ‌‏السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، ‌‏والمنظمات الدولية.‏