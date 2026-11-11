مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية

أنطاليا-سانا
التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء وزير البيئة الأردني أيمن عبد الله سليمان على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون البيئي المشترك بين البلدين.
وتناول اللقاء آفاق تفعيل وتطوير التعاون المشترك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين البلدين في العاصمة دمشق، ومناقشة مقترحات لإعداد وتنفيذ مشاريع بيئية إقليمية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، وتسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في البلدين.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف (COP) الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغيّر المناخي، بمشاركة أكثر من 190 دولة، والمنظمات الدولية.