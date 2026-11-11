المنافذ والجمارك تختتم دورة بالصين لتعزيز الرقابة والحجر الصحي الحيواني والنباتي

بكين-سانا‏

اختتم وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مشاركته في دورة تدريبية متخصصة في ‏التعاون بمجال الحجر الصحي الحيواني والنباتي للصادرات والواردات في الدول ‏العربية، في جمهورية الصين الشعبية.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الدورة هدفت إلى تعزيز ‏مهارات المشاركين في مجالات الحجر الصحي النباتي والبيطري، والرقابة على سلامة ‏الأغذية، وإدارة المخاطر، وتطوير المخابر، واستخدام التقنيات الحديثة في العمل ‏الجمركي، ما يسهم في حماية المنتجات وتعزيز كفاءة الرقابة الحدودية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة شكلت فرصة للاطلاع على التجربة الصينية في ‏تطبيق أنظمة الرقابة المتكاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة ‏الكشف الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات مع المختصين والخبراء، واستعراض فرص ‏التعاون السوري–الصيني في التدريب وتحديث المخابر والتجهيزات والأنظمة ‏الإلكترونية.‏

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتدريب كوادرها وتأهيلها، وتوسيع التعاون مع ‏الجهات الدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير إجراءات العمل الجمركي ‏والرقابي، بما يعزز الأمن الحيوي وسلامة المنتجات، ويسهم في تيسير حركة التجارة ‏ودعم الصادرات السورية.‏

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد نظمت في شهر تشرين الأول ‏الماضي بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ‌‏“أكساد” برنامجاً تدريباً، يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير معارفهم ومهاراتهم في ‏مجالات الحجر الزراعي والبيطري والتحاليل المخبرية المرتبطة بهما.‏