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المنافذ والجمارك تختتم دورة بالصين لتعزيز الرقابة والحجر الصحي الحيواني والنباتي

الصين المنافذ والجمارك تختتم دورة بالصين لتعزيز الرقابة والحجر الصحي الحيواني والنباتي
وفد من الهيئة يختتم مشاركته في دورة تدريبية بالصين- الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

بكين-سانا‏

اختتم وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مشاركته في دورة تدريبية متخصصة في ‏التعاون بمجال الحجر الصحي الحيواني والنباتي للصادرات والواردات في الدول ‏العربية، في جمهورية الصين الشعبية.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الدورة هدفت إلى تعزيز ‏مهارات المشاركين في مجالات الحجر الصحي النباتي والبيطري، والرقابة على سلامة ‏الأغذية، وإدارة المخاطر، وتطوير المخابر، واستخدام التقنيات الحديثة في العمل ‏الجمركي، ما يسهم في حماية المنتجات وتعزيز كفاءة الرقابة الحدودية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة شكلت فرصة للاطلاع على التجربة الصينية في ‏تطبيق أنظمة الرقابة المتكاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة ‏الكشف الحديثة، إلى جانب تبادل الخبرات مع المختصين والخبراء، واستعراض فرص ‏التعاون السوري–الصيني في التدريب وتحديث المخابر والتجهيزات والأنظمة ‏الإلكترونية.‏

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتدريب كوادرها وتأهيلها، وتوسيع التعاون مع ‏الجهات الدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير إجراءات العمل الجمركي ‏والرقابي، بما يعزز الأمن الحيوي وسلامة المنتجات، ويسهم في تيسير حركة التجارة ‏ودعم الصادرات السورية.‏

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد نظمت في شهر تشرين الأول ‏الماضي بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ‌‏“أكساد” برنامجاً تدريباً، يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير معارفهم ومهاراتهم في ‏مجالات الحجر الزراعي والبيطري والتحاليل المخبرية المرتبطة بهما.‏

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