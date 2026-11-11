نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي إعلاميين في ‏القنيطرة

بيروت-سانا
أدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم الأربعاء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، أثناء أدائها مهامها الصحفية في الـ 9 من الشهر الجاري، مؤكدة تضامنها مع الإعلاميين في سوريا.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن النقابة قولها في بيان: “ندين الاستهداف الإسرائيلي للزملاء الصحفيين والمصورين السوريين في ريف القنيطرة”، مؤكدة تضامنها مع اتحاد الصحفيين في سوريا والزملاء الإعلاميين السوريين.
وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب أدان في وقت سابق اليوم إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، مطالباً بفتح تحقيق دولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء التي تعتبر انتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية.
وتعرّض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتهم توغلاً عسكرياً في قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أدانت بأشد العبارات هذا الاستهداف، وشددت على أن استهداف الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين يمثلان اعتداءً على حرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.