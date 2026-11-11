نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي إعلاميين في ‏القنيطرة

بيروت-سانا‏

أدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم الأربعاء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏النار على كوادر إعلامية ‌‏ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، ‏أثناء أدائها مهامها ‏الصحفية في الـ 9 من الشهر الجاري، مؤكدة تضامنها مع الإعلاميين في سوريا.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن النقابة قولها في بيان: “ندين الاستهداف ‏الإسرائيلي للزملاء الصحفيين والمصورين السوريين في ريف القنيطرة”، مؤكدة تضامنها ‏مع اتحاد الصحفيين في سوريا والزملاء الإعلاميين السوريين.‏

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب أدان في وقت سابق اليوم إطلاق قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ‌‏ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، ‏مطالباً ‌‏بفتح ‏تحقيق دولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء التي ‏تعتبر انتهاكاً صارخاً ‏جديداً ‌‏للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات ‏الميدانية‎.‎

وتعرّض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة، في التاسع من تشرين الثاني ‏الجاري، لإطلاق ‌‏نار من قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي، أثناء تغطيتهم توغلاً عسكرياً في ‏قرية بئر عجم بريف القنيطرة ‌‏الجنوبي، دون وقوع إصابات‎.‎

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أدانت بأشد العبارات هذا الاستهداف، ‌‏وشددت على أن استهداف ‏الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة ‌‏المدنيين يمثلان ‏اعتداءً على حرية ‏الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى ‌‏المعلومات.‏