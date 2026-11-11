السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة “صفر نفايات” ‏

أنطاليا-سانا‏

شاركت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي اليوم الأربعاء، في اجتماع طاولة مستديرة ‏استضافته السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة ‏عقيلات عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث مبادرة “صفر نفايات”، وتعزيز ‏التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ.‏

وجاء ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (‏COP31‌‏) في مدينة ‏أنطاليا التركية.‏

ووصل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة ‏في أعمال الدورة الحادية والثلاثين ‏لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ‏بشأن تغير المناخ (‏COP31‌‏).‏

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 196 دولة ومنظمات دولية، وتشمل قمّة القادة ‏حضور ‌‏عشرات رؤساء الدول والحكومات‎.‎

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدة قضايا، في مقدمتها تمويل المناخ، وأمن الطاقة، ‏والتحول نحو الطاقة النظيفة، ‏وخفض الانبعاثات، والتكيف مع ‏الظواهر الجوية ‏المتطرفة‎.‎