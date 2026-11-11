الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة “صفر نفايات” ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة “صفر نفايات” ‏

86533 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي في اجتماع طاولة مستديرة ‏استضافته السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أنطاليا -11-11-2026 -سانا

أنطاليا-سانا‏

شاركت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي اليوم الأربعاء، في اجتماع طاولة مستديرة ‏استضافته السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة ‏عقيلات عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث مبادرة “صفر نفايات”، وتعزيز ‏التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ.‏

وجاء ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (‏COP31‌‏) في مدينة ‏أنطاليا التركية.‏

ووصل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة ‏في أعمال الدورة الحادية والثلاثين ‏لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ‏بشأن تغير المناخ (‏COP31‌‏).‏

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 196 دولة ومنظمات دولية، وتشمل قمّة القادة ‏حضور ‌‏عشرات رؤساء الدول والحكومات‎.‎

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدة قضايا، في مقدمتها تمويل المناخ، وأمن الطاقة، ‏والتحول نحو الطاقة النظيفة، ‏وخفض الانبعاثات، والتكيف مع ‏الظواهر الجوية ‏المتطرفة‎.‎

86530 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
86531 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
86532 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
86534 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
86535 السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة "صفر نفايات" ‏
الحصرية: اتفاق على انضمام سوريا إلى المنظومة الإقليمية المتقدمة للمدفوعات عبر الحدود
المالية ومنظمة “يونيدو” تبحثان حشد التمويل لبرنامج التعافي الصناعي في ‏سوريا
مسؤول تركي: التعافي الاقتصادي السريع في سوريا مهم للاستقرار فيها
الشرع وماكرون في مؤتمر صحفي.. شراكة متكافئة وتأكيد فرنسي على دعم سوريا الجديدة
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار