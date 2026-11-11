السيدة لطيفة الدروبي تشارك في اجتماع دولي لبحث مبادرة “صفر نفايات” ‏

أنطاليا-سانا
شاركت عقيلة الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي اليوم الأربعاء، في اجتماع طاولة مستديرة استضافته السيدة أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة عقيلات عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث مبادرة “صفر نفايات”، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ.
وجاء ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.
ووصل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 196 دولة ومنظمات دولية، وتشمل قمّة القادة حضور عشرات رؤساء الدول والحكومات.
ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدة قضايا، في مقدمتها تمويل المناخ، وأمن الطاقة، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.