اتحاد الصحفيين العرب يُدين استهداف الاحتلال إعلاميين في القنيطرة ويطالب بتحقيق دولي

القاهرة-سانا
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، أثناء أدائها مهامها الصحفية في الـ 9 من الشهر الجاري، مطالباً بفتح تحقيق دولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء التي تعتبر انتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية.
وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة النكراء لا تستهدف شخص الصحفيين فحسب، بل تستهدف العمل الصحفي برمته، وهي اعتداء سافر على حرية الصحافة والصحفيين، وتكشف عن مستوى خطير من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في سوريا.
وحمّل الاتحاد سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المنطقة الجنوبية، وسائر الأراضي السورية.
وشدّد الاتحاد في بيانه على أن استهداف الصحفيين بالنيران ومداهمة منازلهم وترهيب عائلاتهم يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الصحافة، ولقواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.
وطالب اتحاد الصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بفتح تحقيق عاجل لكشف هذه الجريمة النكراء، وتحديد الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمهم إلى العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم يهدد سلامة الصحفيين، ويقوض بيئة العمل الإعلامي، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين.
وتعرض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم توغلاً عسكرياً في قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات.
وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أدانت في اليوم نفسه بأشد العبارات هذا الاستهداف، وشددت على أن استهداف الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين يمثلان اعتداءً على حرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وجددت سانا تأكيدها مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية في نقل الحقيقة، وتوثيق معاناة السوريين، انطلاقاً من مسؤوليتها الصحفية، وتمسكها بحق الإعلاميين في العمل بحرية وأمان، بعيداً عن أي تهديد أو استهداف.