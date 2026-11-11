اتحاد الصحفيين العرب يُدين استهداف الاحتلال إعلاميين في القنيطرة ويطالب بتحقيق دولي

القاهرة-سانا‏

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ‌‏ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، ‏أثناء أدائها مهامها الصحفية في الـ 9 من الشهر الجاري، مطالباً ‌‏بفتح تحقيق دولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء التي ‏تعتبر انتهاكاً صارخاً جديداً ‌‏للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية الصحفيين خلال التغطيات الميدانية‎.‎

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة النكراء لا تستهدف شخص الصحفيين ‌‏فحسب، بل تستهدف العمل الصحفي ‏برمته، وهي اعتداء سافر على حرية الصحافة والصحفيين، ‌‏وتكشف عن مستوى خطير من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي التي ‏يتعرض لها الصحفيون ‌‏والإعلاميون في سوريا. ‌‏

وحمّل الاتحاد سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الصحفيين ‌‏والعاملين في المؤسسات الإعلامية في ‏المنطقة الجنوبية، وسائر الأراضي السورية.‏

‏

وشدّد الاتحاد في بيانه على أن استهداف الصحفيين بالنيران ومداهمة منازلهم وترهيب عائلاتهم ‌‏يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الصحافة، ‏ولقواعد القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة ‌‏بحماية الصحفيين‎.‎

وطالب اتحاد الصحفيين العرب المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية ‌‏بفتح تحقيق عاجل لكشف هذه الجريمة النكراء، وتحديد الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ‌‏وتقديمهم إلى العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن ‏تكرار مثل هذه الجرائم يهدد سلامة ‌‏الصحفيين، ويقوض بيئة العمل الإعلامي، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية ‌‌‏الضامنة لحرية التعبير وحماية الصحفيين.‏

وتعرض مراسل سانا وكادر مديرية إعلام القنيطرة، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، لإطلاق ‌‏نار من قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي أثناء تغطيتهم توغلاً عسكرياً في قرية بئر عجم بريف القنيطرة ‌‏الجنوبي، دون وقوع إصابات‎.‎

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أدانت في اليوم نفسه بأشد العبارات هذا الاستهداف، ‏وشددت على أن استهداف ‏الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة ‏المدنيين يمثلان ‏اعتداءً على حرية ‏الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى ‏المعلومات.‏

وجددت سانا تأكيدها مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية في نقل الحقيقة، وتوثيق ‏معاناة ‌‏السوريين، انطلاقاً من مسؤوليتها الصحفية، وتمسكها بحق الإعلاميين في ‏العمل بحرية وأمان، ‌‏بعيداً عن أي تهديد أو استهداف.‏