علبي: سوريا اختارت نهج الدبلوماسية وخفض التصعيد مع التمسك بحقوقها المشروعة

نيويورك-سانا
أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية مع التمسك، في الوقت نفسه، بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.
وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة “x”، أن علبي أكد في بيان الجمهورية العربية السورية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند المعنون ” استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات” أنّ سوريا اختارت نهج الاستقرار وخفض التصعيد والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، لتجنيب البلاد والمنطقة مزيداً من ويلات الصراعات، مشيراً إلى أن هذا النهج حظي بإشادة ودعم واسعين من المجتمع الدولي.
وجدد علبي التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ودعمها المستمر لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف).
وفي المقابل، سلط مندوب سوريا الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والموثقة، بما فيها اختطاف المدنيين واستهداف الصحفيين وإقامة مواقع عسكرية داخل منطقة عمليات الأندوف، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوّض اتفاق فض الاشتباك وتعرقل جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام، وتهدد الاستقرار الذي تعمل سوريا والمجتمع الدولي على ترسيخه.
وشدد علبي على أن تمسك سوريا بالاستقرار والدبلوماسية لا يعني التخلي عن الحقوق المشروعة والثابتة للشعب السوري، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي والاتفاقيات القائمة.
وكان علبي أكد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 الشهر الماضي أن سوريا الجديدة اختارت الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في استعادة الثقة وترسيخ الاستقرار وإعادة سوريا إلى مكانتها في المجتمع الدولي.