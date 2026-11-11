علبي: سوريا اختارت نهج الدبلوماسية وخفض التصعيد مع التمسك بحقوقها المشروعة

نيويورك-سانا

‏أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية ‏مع التمسك، في الوقت نفسه، بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.‏

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة “‏x‏”، أن علبي أكد في بيان الجمهورية ‏العربية السورية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند المعنون ” استعراض ‏شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات” أنّ سوريا اختارت نهج الاستقرار ‏وخفض التصعيد والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، لتجنيب البلاد والمنطقة مزيداً من ويلات ‏الصراعات، مشيراً إلى أن هذا النهج حظي بإشادة ودعم واسعين من المجتمع الدولي.‏

وجدد علبي التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ودعمها المستمر لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض ‏الاشتباك (الأندوف).‏

وفي المقابل، سلط مندوب سوريا الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والموثقة، بما فيها اختطاف ‏المدنيين واستهداف الصحفيين وإقامة مواقع عسكرية داخل منطقة عمليات الأندوف، مؤكداً أن هذه ‏الممارسات تقوّض اتفاق فض الاشتباك وتعرقل جهود الأمم المتحدة في حفظ السلام، وتهدد الاستقرار الذي ‏تعمل سوريا والمجتمع الدولي على ترسيخه.‏

وشدد علبي على أن تمسك سوريا بالاستقرار والدبلوماسية لا يعني التخلي عن الحقوق المشروعة والثابتة ‏للشعب السوري، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي ‏والاتفاقيات القائمة.‏

وكان علبي أكد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 الشهر الماضي أن سوريا الجديدة اختارت ‏الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في استعادة الثقة وترسيخ ‏الاستقرار وإعادة سوريا إلى مكانتها في المجتمع الدولي.‏