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باراك: الأردن وسوريا ركيزتان أساسيتان في أمن واستقرار الشرق الأوسط

photo 2026 11 11 10 35 55 باراك: الأردن وسوريا ركيزتان أساسيتان في أمن واستقرار الشرق الأوسط
توماس باراك المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق خلال مؤتمر صحفي في دمشق16-9-2026-أرشيف سانا

واشنطن-سانا‏

أشاد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توماس باراك، ‏بالتعاون والتنسيق بين سوريا والأردن، مؤكداً أن البلدين يشكلان ركيزتين أساسيتين ‏لأمن الشرق الأوسط واستقراره وازدهاره.‏

وقال باراك، في تدوينة على صفحته بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء: إن التنسيق بين ‏البلدين خلال اليومين الماضيين يعكس فاعلية القيادة الإقليمية ووحدة الهدف، ويمثل ‏خطوة بارعة أخرى نحو التحالف الإقليمي وتحمّل المسؤولية، بما يخفف العبء عن ‏الولايات المتحدة بصفتها الضامن الوحيد للسلام.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل، أمس الأول، وفداً أردنياً برئاسة نائب رئيس ‏الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون ‏الاقتصادي والأمني بين البلدين، إضافة إلى مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق ‏الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين ‏وبروتوكول تعاون في عدد من المجالات.‏

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