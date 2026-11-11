باراك: الأردن وسوريا ركيزتان أساسيتان في أمن واستقرار الشرق الأوسط

واشنطن-سانا
أشاد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توماس باراك، بالتعاون والتنسيق بين سوريا والأردن، مؤكداً أن البلدين يشكلان ركيزتين أساسيتين لأمن الشرق الأوسط واستقراره وازدهاره.
وقال باراك، في تدوينة على صفحته بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء: إن التنسيق بين البلدين خلال اليومين الماضيين يعكس فاعلية القيادة الإقليمية ووحدة الهدف، ويمثل خطوة بارعة أخرى نحو التحالف الإقليمي وتحمّل المسؤولية، بما يخفف العبء عن الولايات المتحدة بصفتها الضامن الوحيد للسلام.
وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل، أمس الأول، وفداً أردنياً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، إضافة إلى مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون في عدد من المجالات.