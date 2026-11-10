بمشاركة سوريا.. الألكسو تبحث تطوير برامجها وأولويات التعاون العربي

مسقط-سانا

بمشاركة سوريا، بحث المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في دورته العادية الـ 125 التي انطلقت أمس الإثنين في العاصمة العُمانية مسقط، برامج المنظمة وأنشطتها وخططها المستقبلية، وسبل تطوير التعاون العربي والدولي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، بمشاركة ممثلي 22 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة عبد الكريم قادري، يمثل سوريا في أعمال الدورة التي تناقش تعزيز التعاون العربي واستشراف التحولات المتسارعة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع الإنسان العربي والمعرفة في صميم جهود التنمية، إلى جانب تطوير الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، وتعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية، ودعم الدول التي تمر بظروف استثنائية من خلال مبادرات بناء القدرات والبرامج التدريبية.

احترام سيادة الدول العربية وضمان حق التعليم

يبحث المشاركون على مدى يومين الأوضاع في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول العربية وصون أمن شعوبها، والتضامن مع الدول التي تتعرض للاعتداءات، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا سيما الأطفال المحرومين من حقهم في التعليم، ودعم الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات وما تخلّفه من نزوح ومعاناة إنسانية.

كما تستعرض أعمال الدورة تقرير المدير العام حول أنشطة المنظمة لعام 2025، ونسبة تنفيذ برامجها التي بلغت نحو 86.05 بالمئة، إضافة إلى خطط التعاون الدولي والشراكات، وسبل ترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة المالية، وتنمية الموارد الذاتية وتسريع التحول الرقمي.

ويناقش المشاركون عدداً من مبادرات الدول الأعضاء، بينها اختيار طرابلس عاصمة للطفل العربي لعام 2027، ومشروع استراتيجية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوءمة القدس، ومبادرات تتعلق بالسياسات اللغوية والمعاجم وجائزة التراث، إلى جانب الملفات الإدارية والمالية وحوكمة الأداء.

وتأتي هذه الدورة في إطار التحضير لأعمال الدورة الـ 28 للمؤتمر العام للمنظمة، المقرر عقدها في 12 تشرين الثاني الجاري.