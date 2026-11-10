مذكرة تفاهم سورية أردنية لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الشباب والرياضة

دمشق-سانا

وقعت وزارة الرياضة والشباب السورية ووزارة الشباب الأردنية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون في المجالات الرياضية والشبابية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

ووقع عن الجانب السوري معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، وعن الجانب الأردني أمين عام وزارة الشباب مازن شحادة أبو بقر، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري التي جرت في قصر تشرين بدمشق.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تتضمن ستة محاور رئيسية للتعاون، تشمل تقييم الجاهزية المؤسسية والاحتياجات، وبناء القدرات وتطوير الكفاءات، وتصميم وتنفيذ البرامج الشبابية الشاملة، وتأهيل القيادات الشبابية وتعزيز مشاركتها المجتمعية، وتطوير أنظمة الرصد والتقييم، إلى جانب ضمان استدامة البرامج والمشاريع من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبادل الدعم الفني والتقني.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص الجانبين على تعزيز العمل المشترك، والارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي، وتطوير البرامج والمبادرات الموجهة للشباب في البلدين الشقيقين.

يذكر أن سوريا والأردن وقعتا بختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بينهما، ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة والبيئة، والاستثمار، والمياه، والنقل السككي والشباب، والإدارة والوظيفة العامة، والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي، بما يعزز الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي، ويسهم في ترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية.

واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً، وعلى مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات المجلس من خلال وزارتي خارجية البلدين والجهات القطاعية المعنية.